Tutto quello che c’è da sapere su Corinne Cléry, l’attrice francese che conquistò James Bond. Scopriamo di più su di lei.

Chi è l’attrice Corinne Cléry: l’esordio cinematografico e la carriera del personaggio televisivo che nel 1979 conquistò James Bond e che si è fatta conoscere per la sua partecipazione in alcuni reality show italiani. Scopriamo perché è così conosciuta nel nostro Paese e la sua vita privata, passando anche per alcune curiosità.

Corinne Cléry: James Bond e le altre curiosità sull’attrice.

-Corinne Cléry (nata il 23 marzo 1950, sotto il segno dell’Ariete) è uno pseudonimo che l’attrice usa: il suo vero nome in realtà è Corinne Piccolo.

-All’età di 15 anni ha avuto un terribile incidente quando un suo fidanzato geloso le bruciò un occhio con un petardo. Infatti, come ha dichiarato a Io e te, non ci vede molto da quell’occhio.

-L’attrice è stata legata con un noto personaggio televisivo molto più giovane di lei: l’attore Angelo Costabile.

Corinne Clery

-Oltre al ruolo ricoperto in James Bond, la Cléry inizialmente viene molto conosciuta in Francia per il suo ruolo nel film erotico Historie d’O.

-Ne 2017 ha fatto discutere la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip insieme a Serena Grandi, attrice e volto noto del mondo dello spettacolo italiano che aveva condiviso con la Cléry l’ex marito Beppe Ercole. In seguito, come hanno raccontato le due a Io e Te, si sono riappacificate. Dopo la fine del programma le due si sono incontrate privatamente e la loro amicizia è sbocciata nuovamente, tanto che la Grandi passa le vacanze a casa della Clery.

-Ha tre bassotti, uno di loro si chiama Vasco Rossi.

-Non sopporta il telefono, tanto che quando non le va non risponde alle chiamate delle sue amiche, come ha raccontato a Pierluigi Diaco.

Corinne Cléry: la carriera dell’attrice

Corinne Cléry nasce a Parigi. Il suo esordio cinematografico incomincia in Francia con il film erotico Historie d’O del 1974. Il film ha ottenuto un discreto successo e ne sono stati tratti addirittura tre sequels. La critica elogia fin da subito la bellezza di Corinne che allora ha solo 24 anni. Dopo alcune produzione minori in Italia, il vero ruolo per cui Corinne Cléry verrà ricordata negli anni a seguire lo ottiene nel 1979 con Moonraker – Operazione spazio, quarto episodio della saga James Bond (con Roger Moore), in cui lei interpreta la segretaria Corinne Dufour e che ottiene riscontri positivi anche all’estero.

Dagli anni 80 in poi la Cléry prende parte a numerose fiction e produzioni minori italiane. Nel 2009 prende parte al reality show Ballando con le stelle e nel 2013 a Pechino Express, condotto dall’ex fidanzato dell’attrice Angelo Costabile. Nel 2017 Cléry entra nel cast di Grande Fratello Vip, la seconda edizione dello show.

Corinne Cléry: vita privata

Dopo un primo matrimonio a soli diciannove anni da cui ha avuto il primo figlio Alexandre (con cui non parla da 4 anni, come ha rivelato al magazine F), Corinne Cléry sposa in seconde nozze Beppe Ercole, con cui resta fino alla morte di quest’ultimo nel 2010.

Dal 2017 si fidanza con Angelo Costabile, attore e conduttore televisivo di 27 anni più giovane. La loro storia è terminata ufficialmente nel 2019, anche se non è chiaro lo stato della loro relazione.

Ha un profilo Instagram, che le hanno aperto, ma che lei non sa come usare, come ha dichiarato in studio a Io e te, il programma di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco.

Dove abita Corinne Clery e il suo patrimonio

Non si sa con precisione dove viva l’attrice, si conosce solo che abita in campagna con il suo cane.

Invece per quanto riguarda il patrimonio di Corinne Clery, non si conosce con esattezza, ma sappiamo, come ha dichiarato lei stessa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che anni prima ha avuto dei problemi economici causati da una truffa. “Anni fa mi hanno rubato tutto, non avevo i soldi per mangiare“, aveva dichiarato davanti alla telecamere.

