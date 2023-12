Ecco quali sono le location di Bla Bla Baby, la commedia diretta da Fausto Brizzi con protagonista Alessandro Preziosi.

E se anche i neonati parlassero e fossimo noi adulti a non comprendere il loro linguaggio? Intorno a questa domanda è nata la commedia Bla Bla Baby, diretta da Fausto Brizzi e uscita nelle sale cinematografiche nel 2022. Un film in cui il protagonista, Luca, lavora in un asilo nido e, dopo aver mangiato un omogeneizzato “contaminato”, riesce a percepire distintamente il significato di tutti quei versetti fatti dai vari neonati. E’ questa, in sintesi, la trama del film: vediamo ora quali sono le location di Bla Bla Baby.

Bla Bla Baby: le location del film

La storia raccontata in Bla Bla Baby è ambientata a Milano ma in realtà il film è stato girato a Roma. La sede della Greenlight, che è una delle location principali del film, altro non è che il Centro Direzionale Da Vinci della Capitale.

Alessandro Preziosi

Ma sempre a Roma troviamo anche tutte le altre location di Bla Bla Baby come, per esempio, il parco giochi di Tor di Quinto e anche il ristorante Quinto che si affaccia proprio sul parco. Altro quartiere della capitale che è protagonista del film, ed è stato utilizzato da regista, attrici, attori e tutti gli altri addetti ai lavori per le riprese è l’Eur.

Bla Bla Baby: il cast del film

Il protagonista principale di Bla Bla Baby è l’insegnante di asilo nido Luca, che è interpretato da Alessandro Preziosi. Insieme a lui, nell’asilo della Greenlight lavorano anche Doriana e Celeste, che sono rispettivamente impersonate da Chiara Noschese e da Maria Di Biase.

Nel cast del film troviamo poi anche Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis e Nina Torresi. Compare poi in cameo nei panni di se stessa anche la giornalista del Tg2 Adele Ammendola.