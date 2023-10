C’è tanta attesa per il ritorno su Rai 1 di L’Eredità, il quiz show che nella nuova edizione sarà condotto da Pino Insegno.

Dopo aver condotto il programma per cinque anni, Flavio Insinna lascia la guida de L’Eredità a Pino Insegno. Come infatti annunciato da diverso tempo, c’è stato un cambia alla conduzione del game show di Rai 1 che è pronto a tornare per la sua 22a edizione. Ma quando? E’ questa la domanda che si stanno ponendo molti fan del programma, visto che nella fascia oraria prima del Tg1 va ancora in onda Reazione a catena.

Quando inizia L’Eredità 2024?

Reazione a catena continua ad andare in onda su Rai 1 fino alla fine del 2023, per vedere la prima puntata della nuova stagione de L’Eredità bisognerà infatti attendere proprio lunedì 1 gennaio 2024.

Pino Insegno

L’orario della messa in onda del programma sarà sempre lo stesso: si parte alle 18.45 e si conclude alle ore 20 (quando verrà poi lasciata la linea al Tg1) quando il concorrente vincitore della puntata cercherà di aggiudicarsi il montepremi finale indovinando la parola misteriose a La Ghigliottina, il celebre gioco finale del programma. Non ci saranno novità per quanto riguarda il regolamento del programma e i vari giochi.

L’Eredità: i conduttori

Pino Insegno sarà il quinto conduttore de L’Eredità da quando il quiz show va in onda su Rai 1. Le prime quattro edizioni sono state presentate da Amadeus che ha poi passato il timone nel 2006 a Carlo Conti.

Il presentatore toscano è rimasto al timone interrottamente fino al 2016, anche nelle nelle ultime tre edizioni si è alternato con Fabrizio Frizzi. Quest’ultimo ha poi condotto in solitaria lo show per un anno me mezzo, fino alla sua prematura morte. Per concludere la stagione 2017/2018 fu quindi richiamato Carlo Conti. Poi dal 2018 è arrivato Flavio Insinna e ora tocca a Pino Insegno guidare il programma.