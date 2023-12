Ecco quali sono le canzoni di Un professore, la fiction di Rai 1 con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un insegnate di filosofia.

Un professore è una delle fiction più amate del panorama Rai. La serie TV ha per protagonista principale l’insegnante di filosofia di un liceo di Roma, Dante Balestra, ma racconta anche la sua storia e quelle dei suoi studenti, tra cui anche il figlio Simone. La prima stagione è andata in onda per la prima volta nel 2021, su Rai 1, ottenendo immediatamente ottimi dati per quanto riguarda gli ascolti e anche la stagione successiva si è rivelata un vero e proprio successo. Sono tanti gli aspetti che piacciono di Un professore, tra cui anche la sua colonna sonora.

Un professore: la colonna sonora della fiction Rai

“Nella confusione, miliardi di persone, solo un’occasione quaggiù”, inizia così la sigla della fiction. Per chi si stesse domandando qual è la canzone di Un professore, la risposta è Spazio tempo, gran di Francesco Gabbani che fa parte dell’album Volevamo solo essere felici.

Francesco Gabbani

Ma a partire dalla seconda stagione c’è anche un’altra canzone che fa parte della colonna sonora di Un professore, parliamo di Dammi un bacio ja’ di Leo Gassmann. Il video del brano, tra l’altro, è stato girato anche davanti al liceo della serie TV e tra i protagonista ha tre protagonisti della fiction di Rai: Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo, che nella serie TV interpretano rispettivamente i ruoli di Simone, Manuel e Mimmo.

Un professore: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista in Un Professore, ovvero Dante Balestra, è Alessandro Gassmann. La protagonista femminile della fiction è invece Anita, una donna che è legata a Dante da un segreto del loro passata e che è la madre di uno dei suoi studenti. A interpretare questo personaggio è Claudia Pandolfi.

Nel cast della fiction ci sono poi i già citati Nicolas Mupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo. Completano il cast principale della serie TV Pia Engleberth e Christiane Filangieri.