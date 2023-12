L’Isola dei Famosi 2024 ci sarà e a quanto pare è già stato scelto anche il primo concorrente. Ecco di chi si tratta.

Prima la conferma da parte di Pier Silvio Berlusconi, poi anche i primi rumors relativi al cast. L’Isola dei Famosi 2024 si farà e vedrà Ilary Blasi al timone salvo cambi dell’ultimo istante. In tal senso, sarebbe stato scelto anche il primo concorrente. Si tratta del primo naufrago, ancora non ufficiale, che dovrebbe partire per l’Honduras per la prossima edizione del reality.

Isola dei Famosi 2024: scelto il primo concorrente

Ilary Blasi

Dopo la conferma da parte di Pier Silvio Berlusconi sulla programmazione del 2024 e sulla presenza nel palinsesto de L’Isola dei Famosi, è partito il toto nomi per i concorrenti.

In attesa di ulteriori dettagli relativi alle tempistiche e alle date di partenza, sono arrivate le prime indiscrezioni sul cast. In particolare su quello che sarebbe il primo concorrente ufficiale. Anzi, la prima.

Infatti, Alberto Dandolo su Oggi ha svelato quella che sarebbe la primissima futura naufraga. Stando a quanto si legge sulla rivista, a sbarcare in Honduras potrebbe essere Elisa Di Francisca, ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto e campionessa olimpica. La sportiva sembra destinata, nei prossimi mesi, a mettersi in gioco nel reality che, come detto, dovrebbe ancora essere guidato magistralmente da Ilary Blasi.

Né il programma né la diretta interessata hanno dato, va detto, conferma di questa notizia ma neppure una smentita. Staremo a vedere quindi qui andrà a comporre il cast completo di uno dei programmi più seguiti di Canale 5.

