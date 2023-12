Chi ha ottenuto il risultato migliore in termini di share e ascolti per la serata di mercoledì 13 dicembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di mercoledì 13 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Io Canto Generation con Gerry Scotti alla conduzione che ha conquistato il numero maggiore di ascoltatori e lo share più alto. In generale per la serata di ieri oltre al programma canoro di Canale 5, i risultati migliori sono stati ottenuti dal film Bla Bla Baby e da Chi l’ha visto?. Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati Auditel delle principali reti generaliste.

‘Io Canto Generation’ al primo posto

Al primo posto per la serata di ieri troviamo la nuova puntata di Io Canto Generation con la conduzione di Gerry Scotti. Il programma canoro su Canale 5 ha registrato uno share del 19,9% ed è stato seguito da 2.711.000. Il film Bla Bla Baby in onda su Rai 1 ha ottenuto uno share del 13,19% ed è stato guardato da 2.254.000. Su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto? ha registrato uno share del 12,03% con 1.910.000.

Gerry Scotti – Io Canto Generation

Gli ascolti delle altre reti generaliste

In onda su La 7 La caduta – Cronache della fine del fascino ha segnato uno share del 5,3% con 927.000 spettatori davanti alla tv. Il film Next in onda sul Nove ha invece ottenuto uno share del 5,11% ed è stato guardato da 901.000 spettatori. Il solito appuntamento con Fuori dal coro ha registrato uno share del 4,8% con 654.000 spettatori. Su Rai 2 la fiction Noi siamo leggenda ha registrato uno share del 4,3% ed è stata seguita da 664.000 spettatori. Infine su TV 8 Un volo a Natale ha totalizzato uno share del 2,5% e 439.000 spettatori mentre su canale Nove lo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò ha ottenuto uno share del 2,5% ed è stato seguito da 383.000 spettatori.