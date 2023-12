Chi ha ottenuto i risultati migliori per share e ascolti nella serata di martedì 12 dicembre? Ecco i dati Auditel.

Nella serata di martedì 12 dicembre è andata in onda la quarta puntata de Un Professore 2 che per percentuale di share si è posizionata al primo posto rispetto agli altri programmi in onda sulle reti generaliste. La fiction Rai si è dovuta scontrare con la Champions League su Canale 5 e il film sul secondo canale Rai, Burraco Fatale. Vediamo nel dettaglio i risultati delle principali reti.

Sul podio: ‘Un Professore 2’ al primo posto

Al primo posto per risultati di share troviamo Un Professore 2 in onda su Rai 1. La fiction con protagonista Alessandro Gassmann ha registrato uno share del 21,3% con 3.880.000. Su Canale 5 è andata in onda la partita di Champions League: Inter-Real Sociedad che ha registrato uno share del 18% e 3.729.000 spettatori. Infine la puntata de Le Iene ha ottenuto uno share del 9% ed è stata seguita da 1.307.000 telespettatori.

Alessandro Gassmann

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su La 7 il solito appuntamento con Di Martedì che ha ottenuto uno share del 7,3% ed è stato seguito da 1.275.000 spettatori. Su Rete 4 È sempre Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer ha totalizzato uno share del 5,2% con 756.000 spettatori. Il film Burraco Finale su Rai 2 ha invece registrato uno share del 4,1% ed è stato visto da 809.000 spettatori. Su Tv 8 Un corgi sotto l’albero ha segnato uno share del 2,7% ed ha catturato davanti alla tv 534.000 spettatori. L’appuntamento con Avanti Popolo su Rai 3 ha registrato uno share dell’1,9% con 335.000 spettatori. Infine in ultima posizione troviamo canale Nove con Via dall’incubo che ha ottenuto uno share dell’1,7% ed è stato seguito da 306.000 spettatori.