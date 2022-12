Ecco le location di Il Campione, il film con protagonista Christian Ferro, forte ma ribelle calciatore della Roma.

Sono tanti i film, più o meno famosi, che hanno raccontato storie di calcio: da Fuga per la vittoria a Goal, arrivando anche a Il Campione. Diretta da Leonardo D’Agostini, la pellicola ha per protagonista Christian Ferro, un calciatore della Roma tanto forte quanto ribelle: per cercare di rimetterlo in riga dopo l’ennesima bravata, il presidente del club giallorosso decide di affiancargli un professore che lo aiuti a conseguire il diploma di maturità. Vediamo ora quali sono le location di Il Campione.

Il Campione: le location del film

Il primo ciak di Il Campione è stato battuto il 4 giugno 2018: i lavori di ripresa del film sono durati in totale sette settimane e sono terminate a fine luglio dello stesso anno.

Calcetto

E’ la città di Roma ad aver ospitato la maggior parte delle riprese, anche se non mancano alcune scene girate nei paesi limitrofi alla Capitale. La villa con piscina del protagonista, il calciatore della Roma Christian Ferro, si trova in via Pirano, a circa due chilometri di distanza dallo stadio Olimpico che si può vedere anche dal giardino della stessa villa dove, nel film, abita il protagonista.

Il Campione: il cast del film

A vestire i panni del protagonista di Il Campione, ovvero il calciatore della Roma Christian Ferro, è Andrea Carpenzano. Il co-protagonista è il professore Valerio Fioretti, che è interpretato invece da Stefano Accorsi. Massimo Popolizio veste i panni invece dell’immaginario presidente della Roma, Tito.

Nel cast de Il Campione troviamo poi anche Ludovica Martino, nei panni di Alessia, la studentessa di medicina di cui si innamora Ferro. Completano il cast principale del film Mario Sgueglia, Camilla Semino Favro, Yuliia Solo, Anita Caprioli, Sergio Romano, Gabriel Montesi, Giorgio Ridarelli e Mariano Coletti.

