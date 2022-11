Quattro amiche, molto diverse tra loro ma unite da una grande passione per il burraco, che tra una partita e l’altra si confrontano sui vari temi della vita. Sono loro le protagoniste di Burraco Fatale, film diretto da Giuliana Gamba che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2020 e che è caratterizzato da un cast quasi interamente al femminile composto di alcune delle più apprezzate attrici italiane. Vediamo ora quali sono le location di Burraco Fatale.

Per girare Burraco Fatale la regista Giuliana Gamba, insieme alle attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori, ha impiegato 7 settimane di lavoro, tra il mese di aprile e quello di giugno del 2019. Ma dove sono state girate le varie scene?

Tra le location principali di Burraco Fatale c’è la città di Anzio, che ha ospitato gran parte delle riprese del film. “La nostra Città è stata un set a cielo aperto per molti giorni, con una positiva ricaduta sull’economia locale” ha raccontato Valentina Salsedo, l’Assessore alle attività produttive turismo e spettacolo di Anzio.

Inizialmente però, secondo l’idea originale della regista, sarebbe dovuta essere Pesaro e non Anzio a ospitare le ripresa del film. Burraco Fatale è stato girato anche a Fiumicino ma pure fuori dall’Italia: ci sono infatti delle scene girate Marocco, per la precisione a Marrakech.

Le quattro protagonisti principali di Burraco Fatale sono Irma, Eugenia, Miranda e Rina, che sono interpretate rispettivamente da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni. Nel casto del film sono inoltre presenti Loretta Goggi, Mohamed Zouaoui, Michela Quattrociocche, Pino Quartullo, Antonello Fassari, Piermaria Cecchini, Barbara Foria, Rodolfo Bigotti e Margherita Mazzucco.

