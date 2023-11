Ecco quali sono le location di Il metodo Fenoglio, la fiction Rai con protagonista Alessio Boni nei panni di un maresciallo dei Carabinieri.

Lunedì 27 novembre 2023 debutta su Rai 1 Il metodo Fenoglio, fiction che è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e che per protagonista ha un maresciallo dei Carabinieri che, di puntata in puntata, vedremo impegnato in varie indagini. La prima stagione è composta da otto diversi episodi in onda in quattro puntate in altrettante settimane. Vediamo ora quali sono le location di Il metodo Fenoglio.

ll metodo Fenoglio: le location della fiction Rai

La storia raccontata in Il Metodo Fenoglio è ambientata nella Bari dei primi anni ’90. Il protagonista, il maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese, da alcuni anni lavora nel capoluogo pugliese e ha il compito di indagare sulla Sacra Corona Unita.

Alessio Boni

I vari episodi sono stati girati principalmente nella città di Bari, tra le location sicuramente più affascinanti che si possono vedere nella serie TV c’è il celebre lungomare di Mola di Bari, lungomare che si è potuto vedere anche in un’altra fiction di grande successo di Rai 1, sempre ambientata a Bari, come Le indagini di Lolita Lobosco.

Il metodo Fenoglio: il cast della fiction

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Il metodo Fenoglio è Alessio Boni (attore già molto noto al pubblico della Rai, avendo recitato in passato di diverse altre fiction come La compagnia del cigno), che veste i panni del maresciallo del carabinieri Pietro Fenoglio che dal Piemonte si è trasferito a Bari per indagare e lottare contro la Sacra Corona Unita.

Nel cast della fiction di Rai troviamo anche Paolo Sassanelli, Giulia Vecchio, Giulia Bevilacqua, Francesco Centorame, Alessandro Carbonara, Francesco Foti, Pio Stellaccio, Giampiero Borgia, Michele Venitucci, Marcello Prayer, Bianca Nappi, Betty Pedrazzi e Alice Azzariti.