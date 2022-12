Un Natale al Sud è il cinepanettone del 2016 di Massimo Boldi: dal cast alle location, ecco cosa c’è da sapere sul film.

Un Natale al Sud è uno degli ultimi cinepanettoni in cui Massimo Boldi ha lavorato senza l’amico e collega Christian De Sica: il film è uscito nelle sale cinematografiche nell’inverno del 2016 e parla del rapporto che ormai abbiamo tutti con i social e il mondo virtuale in generale. Dalla trama al cast, passando per le varie location, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questa divertente commedia.

Un Natale al Sud: le location e la trama del film

I protagonisti di Un Natale al Sud sono Peppino e Ambrogio: il primo è un carabiniere di Milano, il secondo un fioraio di Napoli. I due, che si incontrano casualmente durante le vacanze di Natale, scoprono che i loro figli si sono fidanzati con due ragazze che non hanno mai visto nelle realtà, ma solo on line.

Massimo Boldi

Decidono così di far partecipare i figli a un evento di ritrovo degli utenti dell’app Cupido 2.0. Ma questo evento finirà per stravolgere le vite degli stessi Peppino e Ambrogio.

Un Natale al Sud è stato girato in Puglia, in varie località: da Polignano a Mare a Torre Canne passando per Monopoli.

Un Natale al Sud: il cast del film

I due protagonisti principali di Un Natale al Sud, Peppino Colombo e Ambrogio Esposito, sono interpretati rispettivamente da Massimo Boldi e da Biagio Izzo. Nel cast del film ci sono poi tanti atri volti noti delle commedie italiane, come Enzo Salvi, Paolo Conticini e Debora Villa.

Ma ha lavorato a Un Natale al Sud anche la cantane Anna Tatangelo oltre che a Loredana De Nardis, Simone Paciello, Riccardo Dose, Gianluca Mech, Giulia Penna, Ludovica Bizzaglia, Emanuele De Nicolò, Paola Cursorio, Giuseppe Giacobazzo e Marco Di Gioia.

