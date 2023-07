Ecco le location di Il Regno, la commedia con protagonista Stefano Fresi nei panni di un autista dell’ATAC che si ritrova nel… Medioevo.

Immaginate di ritrovarvi all’improvviso proiettati nel Medioevo ma senza fare nessun viaggio nel tempo. E’ giocatori che capita a Giacomo, il protagonista de Il Regno, un autista di pullman che abita a Roma che si ritrova ad ereditare un vero e proprio castello al cui interno abita una comunità che vive come fosse ancora nel Medioevo. Il tutto a pochi passi da Roma. E’ questa in sintesi la trama della commedia diretta da Francesco Fanuele e uscita nelle sale cinematografiche nel 2020, anche se nei cinema non è stato molto tempo a causa della chiusura di questi per via dell’emergenza Covid. Vediamo ora quali sono le location de Il Regno.

Il Regno: le location del film

La location principale de Il Regno è ovviamente il castello in cui si svolge gran parte della storia. In realtà sono due i castelli che hanno ospitato le riprese: il Castello di Cecchignola e il Castello di Isola Farnese. Entrambi si trovano a Roma e entrambi sono stati utilizzati per le riprese degli interni e degli esterni del castello dove è stato girato il film.

Stefano Fresi

Tra le location de Il Regno troviamo la Tenuta Cesarina, che si trova all’intento della riserva naturale della Marcigliana, che si trova alle porte di Roma.

Il Regno: il cast del film

Il protagonista principale di Il Regno è Stefano Fresi, che veste i panni dell’autista ATAC Giacomo che dopo la morte del padre viene contattato dall’avvocato dal padre, Bartolomeo, interpretato da Max Tortora.

Completano il cast principale de Il Regno: Silvia D’Amico, Fotinì Peluso, Francesca Nunzi, Agnese Nano, Enzo Salomone, Vittorio Barbagiovanni, Valter Toschi, Romano Tallevi, Paolo Buglioni, Giuseppe Di Simone e Simone Guarany.

