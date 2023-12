Ecco chi sono i dodici cantanti di Sanremo Giovani 2023 e quali canzoni cantano: tre di loro parteciperanno al Festival 2024.

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina, i big in gara sono stati annunciati ma resta ancora da scoprire chi saranno i tre giovani che potranno salire sul palco del Teatro Ariston e competere per vincere questa nuova edizione del Festival. I nomi dei tre artisti emergenti usciranno dalla rosa dei dodici finalisti di Sanremo Giovani 2023. Andiamo allora alla scoperta di questi dodici giovani cantanti e vediamo tutto quello che c’è da sapere su Sanremo Giovani 2023.

Quand’è Sanremo Giovani 2023? La data

Sanremo Giovani 2023 andrà in onda martedì 19 dicembre. “Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi” ha spiegato il direttore artistico Amadeus, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni.

Amadeus

Sanremo Giovani 2023: i cantanti e le canzoni

Vediamo ora chi sono i dodici finalisti di Sanremo Giovani 2023 (che sperano di riuscire a guadagnare uno dei tre pass per partecipare come concorrente al Festival di Sanremo 2024) e quali sono le loro canzoni:

Clara con “Boulevard”

Vale LP con “Stronza”

Bnkr44 con “Effetti speciali”

Fellow con “Alieno”

Jacopo Sol con “Cose che non sai”

GrenBaud con “Mama”

Nausica con “Favole”

Lor3n con “Fiore D’inverno”

Omini con “Mare Forza 9oi”

Tancredi con “Perle”

Santi Francesi con “Occhi tristi”

Dipinto con “Criminali”

Dove vedere Sanremo Giovani 2023 in TV e in streaming

Come detto in precedenza, la finale di Sanremo Giovani 2023 sarà martedì 19 dicembre e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1. Amadeus è il direttore artistico dell’evento ma sarà anche il conduttore di questa edizione di Sanremo Giovani 2023, così come lo sarà del Festival di Sanremo 2023.

Oltre che in diretta TV su Rai 1, Sanremo Giovani 2023 potrà essere visto anche in diretta streaming u RaiPlay.