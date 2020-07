6 curiosità su Massimo Boldi: dal contatto con la moglie defunta alle repliche della sua ex!

Scopri tutto quello che non sai su Massimo Boldi: dalla morte dell’amatissima moglie alle polemiche con un’ex, passando per alcune curiosità!

Nato a Luino il 23 luglio 1945 (Leone) – con il suo 1,77 m d’altezza – Massimo Boldi è uno degli attori comici più noti del cinema italiano degli ultimi 40 anni. Insieme allo storico amico Christian De Sica (la cui amicizia si è interrotta per alcuni anni prima di tornare a fare film insieme) ha dato vita a una serie di famosi cinepanettoni, e si è affermato come talento comico. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Massimo Boldi: la biografia

Nato da una famiglia numerosa, a Luino, cresce con la madre, il padre e i due fratelli, Fabio e Claudio. A 11 anni purtroppo, il padre viene a mancare, così Massimo comincia a lavorare: fa il batterista, ma anche l’operario a Besonzo, vicino a Luino,

Poi, come ha raccontato a Vieni da me, il suo salumiere gli dice che ha un lavoro per lui: così Boldi diventa venditore per la ditta Motta!

Ma la sua passione per la batteria lo lancia nel mondo dello spettacolo, e condividerà il palco con tantissimi altri famosi volti dello spettacolo: Claudio Lippi, Al Bano e anche Christian De Sica, che canterà nel suo gruppo.

Saranno Cochi e Renato ed Enzo Jannacci a consigliargli di fare Canzonissima: è il 1974 e comincia la sua carriera da comico. Il resto è storia…

La vita privata di Massimo Boldi: la moglie e…

A Milano, nei primi anni ’70, Boldi ha conosciuto Maria Teresa Selo con cui è convolato a nozze nel 1973. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela, Manuela, e Marta. La Selo è purtroppo deceduta nel 2004, dopo anni di lotta contro il cancro al fegato.

L’attore avrebbe confessato le grandi difficoltà incontrare dalla sua prematura condizione di vedovo, e avrebbe anche confessato di sentire un contatto profondo con sua moglie anche dall’aldilà: “Ancora oggi c’è una lampada, nella mia casa, che stranamente ogni tanto al mattino verso le cinque e mezzo comincia ad accendersi, con una luce flebile, poi si spegne e si riaccende.

Massimo Boldi

E io sento la presenza di mia moglie. All’inizio era una presenza molto intensa. I primi tempi vedevo una figura che mi guardava in faccia, bianca, stava zitta e sorrideva. Io non avevo paura, aveva il volto di Marisa”, ha raccontato a La Strada dei Miracoli.

Nel 2015 Boldi si è fidanzato con Loredana De Nardis, più giovane di lui di oltre 30 anni. Nel 2018 l’attore, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato che la compagna lo avrebbe tradito con un altro. Con una richiesta di rettifica, Loredana De Nardis ha smentito la notizia e ha fatto sapere che tra lei e Boldi la relazione sarebbe finita già diverso tempo prima che lei intraprendesse un nuovo rapporto.

In seguito si è legato a Veronica Rega, ex concorrente del Grande Fratello ma dal 2019 ha iniziato a farsi fotografare con Irene Fornaciari. Nata a Lucca il 21 luglio 1979, sotto il segno del Cancro, Irene Fornaciari è stata la fidanzata di Boldi fino all’estate del 2020. È conosciuta soprattutto per essere la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo, e oggi gestisce un negozio di gioielli e di abbigliamento.

Massimo Boldi: le curiosità

– A settembre 2018 è stato operato d’urgenza al cuore. Fortunatamente l’intervento è andato bene!

– L’attore è conosciuto con il soprannome di Cipollino, per via del suo storico personaggio Max Cipollino.

– Sa suonare la batteria e ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo con la band i Mimitoki, in cui suonava anche suo fratello.

– Ha spesso dichiarato di essere uno dei migliori amici dell’ex Premier Silvio Berlusconi.

– È tornato a lavorare con il suo amico di sempre Christian De Sica (come testimonia il profilo Instagram dell’attore), dopo 13 anni di lontananza, ad Amici come prima, film di Natale 2018. A dir sua non c’è mai stata nessuna litigata, ma solo bisogno… di stare un po’ lontani a livello artistico!

Dove vive Massimo Boldi

Massimo oggi vive a Milano, città in cui ha vissuto anche con la moglie e le sue figlie… e lo si capisce di certo dal suo dialetto e dalla cadenza! Tuttavia non sappiamo esattamente in che zona abiti.

Quanto guadagna Massimo Boldi

Massimo è di certo uno degli attori più importanti del panorama italiano… e sicuramente la sua carriera lo ha portato ad accumulare un patrimonio non da poco. Non ne conosciamo l’entità con precisione, ma alcune fonti sul web dicono che per un cinepanettone abbia guadagnato fino a 1 milione!

Ma sapete qual è stato il primo grande guadagno della sua carriera artistica? Una pubblicità, negli anni Settanta, che gli fruttò 50 milioni di vecchie lire!

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.