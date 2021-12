Con il marito ha formato una splendida famiglia, composta da due meravigliosi figli. Ecco chi è Elena Sartori e cosa la appassiona.

È unita in matrimonio al Presidente del Friuli Venezia Giulia, ma guai a chiamarla First Lady! Come da lei stessa dichiarato in più occasioni, Elena Sartori non apprezza affatto l’appellativo affibbiatole dalla stampa. Avere a fianco una persona tanto inserita e affermata nella scena politica rappresenta, certamente, un motivo di orgoglio, purché ciò non vada a offuscare la propria persona. Scendiamo, dunque, nel dettaglio e vediamo un po’ chi è, cosa fa nella vita e qualche curiosità circa la bella famiglia costruita insieme alla dolce metà.

Elena Sartori: la biografia e la carriera

Nata (presumibilmente nel 1980) a Sesto al Reghena, piccolo borgo di 6mila abitanti nell’ex provincia di Pordenone, ha vissuto con i genitori e la sorella minore fino agli anni dell’università. Dopodiché è uscita dal nucleo familiare per studiare, prima a Gorizia e dunque a Trieste, dove ha trovato occupazione. È laureata in Relazioni pubbliche, con specializzazione in Marketing turistico e congressuale. In passato lavorava al servizio di un’azienda produttrice di laser medicinali, mentre ora è referente regionale del Fai.

Elena Sartori: la vita privata

Dal 2013 è sposata con Massimiliano Fedriga, che ha reso padre di due figli: Giacomo e Giovanni. Abitano a Trieste. Elena non ha un profilo social e non sono di dominio pubblico né lo stipendio né il patrimonio accumulato.

Chi è Massimiliano Fedriga, il marito di Elena Sartori

Nato a Verona il 2 luglio 1980, sotto il segno del Cancro, Massimiliano Fedriga ha una laurea in Scienze della comunicazione, conseguita all’Università di Trieste. Inizialmente art director per conto di un’agenzia pubblicitaria, si è avvicinato alla Lega Nord, ancora minorenne, nel 1995. Dapprima segretario principale, è stato poi nominato deputato per il partito di Matteo Salvini, finché nel 2018 non è salito al comando del Friuli Venezia Giulia. Attivo su Instagram, secondo gli ultimi dati emersi percepirebbe uno stipendio di 12.530 euro al mese.

3 curiosità su Elena Sartori

– Prima di entrare nello staff del Fai, vi aveva collaborato in qualità di volontaria.

– Ha conosciuto Massimiliano per via di un’amica in comune.

– Non è ferrata in politica e, tolti alcuni confronti a casa, preferisce non addentrarcisi.

