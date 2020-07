Tutto su Irene Fornaciari, la ex compagna di Massimo Boldi (che non è la figlia di Zucchero)

Non è la figlia di Zucchero, nonostante il nome possa trarre in inganno: scopriamo qualcosa in più su Irene Fornaciari, la ex compagna di Massimo Boldi.

Se il suo nome vi ricorda qualcosa, è perché probabilmente state pensando alla figlia di Zucchero, anch’essa una famosa cantante. Ma in questo caso si tratta di omonimia: Irene Fornaciari è anche la donna che ha fatto battere forte il cuore al celebre attore comico Massimo Boldi, che con lei è stato impegnato circa un anno, prima della fine della storia nel luglio 2020. Era stato proprio lui a presentarla su Instagram, facendo chiarezza sulla vera identità della sua ormai ex compagna – da non confondersi, dunque, con l’artista di cui sopra. Ecco quello che abbiamo scoperto su Irene.

Chi è Irene Fornaciari: biografia

Nata a Lucca il 21 luglio 1979, sotto il segno zodiacale del Cancro, Irene Federica Fornaciari è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo. Cresciuta nella cittadina toscana e conosciuta principalmente per essere la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, si è costruita la sua vita attorno al piccolo negozio di gioielli e di abbigliamento che gestisce ormai da molto tempo.

Per il resto, sul suo conto non ci sono molte notizie. Irene ha sempre preferito tenere la sua vita lontana dai social, nonostante abbia un profilo Instagram dove ama condividere scatti che la ritraggono con i suoi amici più cari. La notorietà, per lei, è arrivata nel 2019, quando si è diffusa la notizia della sua relazione con il famoso attore Massimo Boldi. Storia durata fino al luglio del 2020.

Irene Fornaciari e Massimo Boldi: la storia

Se sulla sua vita privata fino a quel momento non si sapeva nulla, nell’autunno del 2019 è emerso lo scoop che ha permesso a Irene di finire sulla bocca di tutti gli amanti del gossip. Massimo Boldi, intervistato da Caterina Balivo nel corso di una puntata di Vieni da me, ha infatti rivelato di aver trovato nuovamente l’amore, senza però scendere nei dettagli.

Immediatamente i suoi fan sono corsi a sbirciare il profilo Instagram dell’attore, scoprendo così alcune foto che lo ritraevano assieme a Irene Fornaciari. Pochi giorni dopo, è stato lo stesso Boldi a confermare la loro storia d’amore, con un bellissimo scatto che li vede sorridenti e innamorati. “L’amore non ha età” – ha scritto Massimo nella didascalia: infatti tra lui e Irene ci sono ben 34 anni di differenza, che a quanto pare non pesano assolutamente.

Per Boldi questa sembrava essere la rinascita tanto attesa: l’attore è stato a lungo sposato con Maria Teresa Selo, che si è spenta nel 2004 a causa di una malattia. Negli anni seguenti, ha avuto una relazione con la collega di set Loredana De Nardis, ma la loro storia non si è conclusa nel migliore dei modi.

Come si sono conosciuti? In treno! Lei, appena lo ha riconosciuto lo ha invitato ad un suo evento in Toscana. Un evento al quale lui… le diede buca! Oggi, però, lei rivela a Novella 2000: “Gli ho regalato un anello. Per una volta è stata lei a regalarlo a lui. E gli sta pure bene!“.

Nel luglio del 2020, però, Boldi ha rivelato la fine della storia d’amore con la Fornaciari.

3 curiosità su Irene Fornaciari

– È una grande amante degli animali: spesso la vediamo assieme alla sua cagnolina Coco.

– Ha legato subito con i figli di Massimo Boldi, e in particolare con Marta.

– Ha un profondo rapporto con sua madre.

Dove vive Irene Fornaciari?

Irene ha due negozi, uno a Lucca e uno a Milano e per lavoro si divide tra le due città, ma vive a Lucca: “La mia vita è a Lucca, come il lavoro, la famiglia, gli amici e soprattutto il mio cane Coco. Mi sposto io. Ora sono a Roma, ma fino a poche ore fa ero a Lucca e domani pomeriggio riparto, sempre in treno“, ha detto a Novella 2000.

