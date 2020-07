Lorenzo Valerio: scopri chi è il figlio di Vittoria Belvedere

Lorenzo Valerio è figlio dell’attrice Vittoria Belvedere e di Vasco Valerio. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalle origini alla vita privata…

Dall’unione di Vittoria Belvedere e Vasco Valerio sono nati tre figli, il primo dei quali è Lorenzo Valerio. Cosa dire della sua storia? Abbiamo cercato di capire di più sulla sua identità, dalla biografia all’amore che occupa un capitolo molto importante della sua vita.

Chi è Lorenzo Valerio e dove vive?

Primogenito di Vittoria Belvedere e Vasco Valerio, Lorenzo è nato sotto il segno del Toro, l’8 maggio 2000 (un anno dopo il matrimonio dei genitori) e ha due fratelli minori che si chiamano Emma e Niccolò (rispettivamente classe 2004 e 2010).

La madre di Lorenzo Valerio non ha bisogno di presentazioni, essendo un’amata attrice che gli italiani hanno potuto apprezzare in numerosi film e fiction. Il padre è un noto organizzatore di eventi.

Della sua biografia non si conosce molto e su Instagram ha indicato soltanto di studiare alla Hult International Business School, una business school privata che ha campus in diverse sedi nel mondo: da Cambridge, Londra, San Francisco, Dubai, New York City a Shanghai…

La vita privata di Lorenzo Valerio

Sempre attraverso i social, è possibile ricostruire i lineamenti essenziali della vita privata di Lorenzo Valerio. Dalle foto pubblicate su Instagram traspare la nitida immagine del suo profondo legame con la famiglia e dell’amore per la madre, oltre che per la sua splendida fidanzata.

Con quest’ultima ha condiviso tenerissimi e romantici scatti, conditi da dediche dolci e cuoricini in favore di follower. Sui social il nome di lei è “noraelish”, lavora come modella ed è bellissima. Il suo account risulta però blindato, quindi è davvero difficile sapere di più sulla sua storia personale e professionale. Quel che appare chiaro è il forte sentimento che la lega al primogenito di Vittoria Belvedere e Vasco Valerio…

Altre 2 cose da sapere su Lorenzo Valerio

– Lorenzo Valerio ama il sole, il mare e le serate in compagnia, come dimostrano le immagini condivise sui social.

– Per via dei suoi studi, ha potuto viaggiare nel mondo e ha pubblicato alcuni scatti suggestivi anche da New York…

