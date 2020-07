Gloria Guida: l’icona delle commedie piccanti degli anni ’70

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’icona Gloria Guida e sul suo matrimonio con il cantante Johnny Dorelli.

L’attrice Gloria Guida è nota soprattutto per aver incarnato lo stereotipo della bellezza giovanile maliziosa e al contempo ingenua delle commedie piccanti all’italiana degli anni ’70. La sua procacità l’ha resa famosa anche all’estero, ma Gloria Guida si è ritirata presto dalle scene (erano gli anni ’90) per passare più tempo con la propria famiglia e la figlia avuta da Johnny Dorelli.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla showgirl e sul suo matrimonio!

Chi è Gloria Guida?

Nata il 19 novembre 1955 (sotto il segno del Sagittario) a Merano, Gloria Guida è conosciuta soprattutto come attrice iconica della commedia piccante all’italiana. Non male per una donna che si definisce timida!

In pochi sanno che ha esordito come cantante a 17 anni, dapprima suonando nel locale del padre e poi esibendosi in alcune manifestazioni canore; alcuni pezzi delle colonne sonore dei suoi film più famosi sono cantate proprio da lei.

Gloria Guida

Gloria Guida: la carriera

La sua carriera cinematografica inizia nel 1974 con il film La ragazzina. Si consacra però come icona della commedia sensuale all’italiana degli anni Settanta grazie al film La liceale del 1975, una pellicola in cui sono presenti tutte le scene tipiche di un genere che ha reso famoso il nostro cinema nel mondo. Tra gli altri film di Gloria Guida vale la pena ricordare Avere vent’anni di Fernando Di Leo e La casa stregata con Renato Pozzetto.

Si è ritirata nel lontano 1991, quando era al culmine della sua carriera. Negli ultimi anni l’abbiamo vista tra fiction (Fratelli Benvenuti) e talent (Io canto e Tale e quale show) ma è nel 2018 che fa il suo grande ritorno, con la conduzione dello show Le Ragazze su Rai 3.

“Dopo il matrimonio ho preferito stare lontana dalle scene e, se fosse dipeso da me, ci sarei rimasta“, ha confessato al settimanale Oggi. Cosa le ha fatto cambiare idea, allora? La sua agente, che non si è data pace finchè non è riuscita a farla recitare nella fiction Fratelli Benvenuti. Da lì, è riscoccata la scintilla per lo showbiz. Oggi Gloria Guida è di nuovo uno dei volti più amati della televisione italiana, ospite di aluni programmi molto seguiti.

Gloria Guida in 8 curiosità

– Tra le sue amicizie nel mondo del cinema internazionale spicca quella con il regista Quentin Tarantino, che da sempre si dice suo ammiratore.

– Quando ha abbandonato le scene per occuparsi della figlia Guendalina, aveva ancora accanto a sé non solo la madre ma anche la nonna e la bisnonna (quindi la quadrisavola della bambina).

– Per tradizione di famiglia, a tutti i nuovi nati viene dato un nome con la “G”.

– Della sua carriera piccante, non rinnega nulla: “Non rinnego niente, ma se tornassi indietro farei qualche doccia in meno“, ha raccontato a Oggi.

– L’attrice ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dichiarando di adorare Audrey Hepburn: “Mi piaceva fisicamente, con quegli occhi da cerbiatta. E poi l’eleganza, la classe… oltre al fatto che era anche una grandissima attrice“. L’attore con cui ha legato di più sul set, invece, fu Mastroianni, che spiccava per gentilezza e educazione.

– Il suo film preferito è Il triangolo delle Bermude, diretto da John Houston.

– Non sono conosciuti i guadagni della showgirl e nemmeno il suo patrimonio.

– Ha una cagnolina di nome Nana spesso protagonista dei selfie pubblicati sul suo Instagram.

Gloria Guida e Johnny Dorelli: matrimonio e vita privata

La showgirl e il cantante si sono sposati il 15 maggio 1991 con rito civile e solo nel 2001 hanno celebrato il matrimonio anche in chiesa. La coppia ha avuto una figlia, Guendalina Guida – diventata mamma a sua volta nel 2013 della piccola Ginevra.

Dopo il matrimonio con Dorelli l’attrice si è allontanata dalle scene per occuparsi della famiglia: fu una scelta sua, che non rimpiange affatto.

Insieme da più di trent’anni, Gloria e Johnny sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo; Dorelli, spesso additato come un burbero, a suo dire è tenero e protettivo. Nel loro rapporto, però, non sono mancati i momenti di crisi, sempre superati per la volontà di tenere unita la famiglia.

“Le valigie sulla porta di casa ci sono state più di una volta. (…) Le crisi le abbiamo superate col dialogo e con la comprensione reciproca”, ha raccontato a Oggi l’attrice.

Chi è il marito di Gloria Guida, Johnny Dorelli?

Johnny Dorelli, cantante, conduttore e attore di successo non ha certo bisogno di presentazioni, anche se ai più giovani forse il suo nome giunge nuovo. Classe 1937, Dorelli è nato a Meda (in Brianza) il 20 febbraio sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Dopo esser stato il simbolo di una generazione, infatti, si è ritirato nel 2002: da allora, solo qualche apparizione sporadica (che si conta sulle dita di una mano). Ha tre figli: Gianluca, nato dalla relazione con Lauretta Masiero, Gabriele, nato da Catherine Spaak, e Guendalina la figlia che avuto da Gloria Guida.

Dove abita Gloria Guida?

Gloria Guida è residente a Casalecchio di Reno, il piccolo comune in provincia di Bologna dove si è trasferita da piccola insieme alla sua famiglia (proprio di origini emiliane). Ad oggi, però, non è risaputo se viva effettivamente nella casa dei suoi genitori o in un’altra località.