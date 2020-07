Chi è Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere

Vasco Valerio è un organizzatore di eventi, conosciuto dal pubblico per essere il marito della bellissima attrice Vittoria Belvedere e padre dei loro tre figli.

Se Vittoria Belvedere è conosciuta dal pubblico per i suoi film e le sue fiction in tv, non tutti sanno chi è suo marito, con cui è sposata dal 1999. Vasco Valerio è un organizzatore di eventi e con sua moglie ha avuto tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma. Ma cosa c’è da sapere in più su di lui? Scopriamo insieme la sua biografia e il suo privato insieme alla sua famiglia.

Vasco Valerio, la biografia

Classe 1964 (non si conosce la data di nascita precisa), Vasco Valerio nasce a Verona da una famiglia di aristocratici romani. Trascorre la sua infanzia e adolescenza, però, nella città di Roma appassionandosi al lavoro del padre, che era proprietario di diverse sale cinematografiche della Capitale, Vicenza e Verona.

Vasco Valerio e Vittoria Belvedere

Il cinema diventa così una sua grande passione così come il mondo dello spettacolo e degli eventi in genere. Tra le sue passioni c’è anche lo sport con una particolare predilezione per il golf. Su di lui non si conosce molto altro, anche perché è una persona riservata.

Vasco Valerio e Vittoria Belvedere: la vita privata

Nel 1999 sposa l’attrice Vittoria Belvedere di cui è sempre innamorato. I due, infatti, sono genitori di tre bellissimi figli: Lorenzo (2000), Emma (2004) e Niccolò (2010). È considerata nel mondo dello spettacolo come una delle coppie più longeve ed unite.

Anche loro però hanno vissuto, come tutte le coppie del resto, un momento di grande crisi subito dopo la prima maternità di Vittoria. L’attrice, infatti, è entrata in crisi post parto e il marito come conseguenza si è attaccato al nascituro. Tra i due si è rotto qualcosa, ma per fortuna un viaggio di lavoro in Marocco li ha riavvicinati. La stessa attrice ha raccontato in diverse occasioni, anche nel 2019 a Vieni da me, quanto quel viaggio sia stato importante per confrontarsi, chiarire, parlare e ricominciare più uniti di prima il loro percorso di vita e di amore.

La coppia compare spesso insieme su Instagram, anche con i loro figli. Sappiamo che abitano a Roma, ma del loro patrimonio non si hanno informazioni.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.