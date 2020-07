Simona Pappalardo: ecco chi è una delle tentatrici di Temptation Island

Simona Pappalardo è una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. In passato ha preso parte allo show di Giancarlo Giannini: Vita di Maria.

Modella e influencer di professione ma all’occorrenza anche zia del piccolo Samuel, il suo nipotino di cui è innamoratissima: ecco chi è Simona Pappalardo, una delle tentatrice dell’edizione 2020 di Temptation Island. Il programma di canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, inoltre, non rappresenta per la Pappalardo la sua primissima volta in uno show televisivo, anzi. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Simona Pappalardo

Classe 1998, Simona Pappalardo è nata a Roma il 9 gennaio sotto il segno del Capricorno. Nelle sue vene, inoltre, scorre sangue colombiano anche se lei ha sempre vissuto nella capitale. Proprio qui, infatti, ha cominciato ad appassionarsi al mondo dello spettacolo tanto da decidere di intraprendere gli studi in Comunicazione, Spettacolo e Giornalismo presso Roma Tre.

La sua primissima esperienza, inoltre, risale al 2016 quando è entrata a far parte del cast dello spettacolo Vita di Maria, diretto da Giancarlo Giannini e Franco Zaffirelli. Simona è entrata a far parte del corpo di ballo dello show e successivamente ha preso parte anche ad alcuni spot pubblicitari.

La vita privata di Simona Pappalardo

Simona Pappalardo è fidanzata? La risposta è no. Sui social, in particolar modo su Instagram la Pappalardo ama postare tantissime foto, non solo inerenti al suo lavoro ma anche alla sua vita privata.

Non abbiamo informazioni circa le sue storie passate, ma sappiamo che all’interno del villaggio dei fidanzati, a Temptation Island, la Pappalardo ha mostrato subito un grandissimo feeling con Ciavy, il fidanzato di Valeria Liberati.

5 curiosità su Simona Pappalardo

-Oltre l’italiano parla altre 3 lingue: inglese, francese e spagnolo.

-Ama viaggiare.

-Sembra che lavori anche presso TeleRadioStereo.

-Le piace sciare.

-Come fa a mantenersi in forma? Le piace praticare sport, soprattutto il pilates e segue una sana e corretta alimentazione.

