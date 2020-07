Andrea Maliokapis, in arte Ciavy: ecco chi è il concorrente di Temptation Island 2020

Andrea Maliokapis, in arte Ciavy, è uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Temptation Island 2020. Nella vita è un organizzatore di eventi.

La vita notturna, per lui, non conosce segreti: stiamo parlando di Andrea Maliokapis conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Ciavy, vero e proprio re della notte. Se vi state chiedendo di chi si tratta, beh ve lo diciamo noi. Non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo, dal momento che non ha mai preso parte a un programma televisivo. Nell’estate del 2020, però, in compagnia della fidanzata Valeria Liberati, è entrato a far parte del cast di concorrenti di Temptation Island. Il motivo per cui ha deciso di partecipare? Per capire se ama davvero la sua compagna oppure no. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Ciavy

Classe 1985, Ciavy è originario di Roma anche se non sappiamo precisamente quando sia nato dal momento che ha deciso di chiudere i suoi account social. Sognava di lavorare, un giorno, nel mondo dello spettacolo? Questo non lo sappiamo, ciò che è certo è che a Ciavy è sempre piaciuto il mondo della notte e stare in mezzo alle persone.

Nella vita, Ciavy, è un pr e un organizzatore di eventi e secondo alcuni rumors dovrebbe lavorare nella zona Eur di Roma. Altre informazioni in più, sul suo lavoro, però non sono disponibili. Quello che è certo è che per Ciavy il programma condotto da Filippo Bisciglia, è il primissimo a cui prende parte.

Durante il video di presentazione, disponibili sull’account Instagram di Temptation Island, ha ammesso di essere molto preso dalla sua attività e di voler capire se con la sua fidanzata si tratta di vero amore oppure no.

La vita privata di Ciavy

Ciavy è fidanzato? La risposta è sì. La sua compagna si chiama Valeria Liberati. Come si sono conosciuti i due? Di preciso non lo sappiamo. Quello che è certo è che i due stanno insieme già da anni e se Valeria sogna la convivenza, Ciavy ancora non si sente pronto di dire addio alla sua vita.

Nel passato di Ciavy, inoltre, c’è stata anche un’altra donna di nome Sara. Non sappiamo, però, come mai tra i due sia finita.

Chi è la fidanzata di Ciavy, Valeria Liberati

Originaria di Roma, Valeria Liberati sembra essere una ragazza con la testa sulle spalle. Cosa fa nella vita la bella romana? In realtà non lo sappiamo dal momento che ha decido di chiudere tutti i suoi account social.

Quello che conosciamo della Liberati, però, è la sua visione dell’amore. Valeria, infatti, vorrebbe avviare un discorso di convivenza con il proprio partner, Andrea, anche se lui ha ammesso che non se la sente.

4 curiosità su Ciavy

-Gli piacciono i tatuaggi e ne possiede diversi.

-Sembra che abbia una sorella alla quale è molto legato.

-Ama fare sport e in particolar modo gli piace la boxe.

-Cosa vuol dire lo pseudonimo Ciavy? In dialetto romano significa “Er Ciavatta”.

