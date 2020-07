Sofia Calesso: ecco chi è la concorrente di Temptation Island

Sofia Calesso è la fidanzata di Alessandro Medici. Insieme, i due, hanno deciso di prendere parte all’edizione 2020 di Temptation Island.

Un carattere forte e determinato, caparbia e senza peli sulla lingua: ecco chi è Sofia Calesso, concorrente dell’edizione 2020 di Temptation Island. La Calesso è un volto nuovo del piccolo schermo dal momento che non aveva mai preso parte a nessuno show televisivo. Sofia, inoltre, è la fidanzata di Alessandro Medici, con cui ha scelto di prendere parte al programma di Filippo Bisciglia. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Sofia Calesso

Classe 1990, Sofia Calesso è originaria di Perugia anche se non sappiamo precisamente quando sia nata dal momento che ha scelto di non rendere nota la sua data di nascita sui social.

Cosa fa nella vita? É una mamma a tempo pieno e sembra che non lavori. A rivelarlo, infatti, è stato proprio il fidanzato, Alessandro Medici, mentre parlava con alcune tentatrici presenti all’interno del villaggio. Un argomento, quello del lavoro, che ha fatto tanto arrabbiare la stessa Sofia, anche se non sappiamo se in precedenza svolgesse qualche mansione o meno.

La vita privata di Sofia Calesso

Sui social, in particolar modo su Instagram, la Calesso posta spesso foto dei suoi due figli, nati da una precedente relazione. Da ben quattro anni, inoltre, Sofia condivide la sua vita amorosa con Alessandro, anche se ancora non hanno deciso di convivere.

Non sappiamo come si sono conosciuti ma a detta di entrambi la loro è una storia fatta di alti e bassi. Sembra, infatti, che ci siano state delle mancanze di rispetto da parte di entrambi.

Chi è Alessandro Medici, il fidanzato di Sofia Calesso

Classe 1973, Alessandro Medici è nato a Roma ma fin da piccolo ha sempre vissuto a Perugia dove i suoi genitori si sono trasferiti. Di professione, Alessandro, è un macellaio ed anche un papà. L’uomo, infatti, è stato sposato all’incirca 20 anni e ha avuto due figli.

Dopo la fine del matrimonio dalla sua ex moglie, con cui è rimasto in ottimi rapporti, ha conosciuto Sofia con cui però spesso ci sono stati anche degli allontanamenti.

3 curiosità su Sofia Calesso

-Ama viaggiare.

-La cosa più importante sono i suoi figli.

-Il suo uomo ideale? Gabriel Garko.

