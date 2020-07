Da Uomini e Donne a Temptation Island: ecco chi è Angelica Montali

Angelica Montali è una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. In passato è stata anche una corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tatuaggi, fisico prorompente e lunghi capelli color corvino: ecco chi è Angelica Montali, una delle tentatrici dell’edizione 2020 di Temptation Island. Se qualcuno non l’avesse riconosciuta, beh la Montali non è estranea al mondo della televisione e soprattutto ai programmi di Maria De Filippi. La ragazza, in passato, è stata anche tra le corteggiatrici di Uomini e Donne, durante il trono di Marco Fantini. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Angelica Montali

Classe 1996, Angelica Montali è nata a Porto Recanati, in provincia di Macerata, anche se non sappiamo precisamente quando dal momento che ha scelto di non condividere questa informazione. Sulla sua famiglia, inoltre, non abbiamo alcuna informazione. Sappiamo che la Montali vive con la nonna e la bisnonna.

Oltre a lavorare in qualità di influencer, inoltre, Angelica è iscritta all’università dove è iscritta alla facoltà di Scienze dell’alimentazione. Lavora, infatti, in qualità di Personal Trainer. Ma non è tutto perché uno dei suoi più grandi sogni è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e così all’età di 18 anni ha deciso di provare l’avventura nel dating show di Maria De Filippi.

Successivamente ha preso parte a ben due edizioni di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. É stata, inoltre, anche una ragazza ombrellino.

La vita privata di Angelica Montali

Angelica Montali è fidanzata? La risposta è no, anche se scavando a fondo sembra che tra i flirt della giovanissima ragazza ce ne sia uno, confermato, con il calciatore dell’Inter Xherdan Shaqiri. Ma non è tutto. Tra i flirt non confermati, invece, ci sarebbe quello con un altro giocatore, Ibrahima Mbaye.

Su Instagram, inoltre, la Montali posta spesso tantissime foto in cui mette in mostra il suo fisico mozzafiato e le sue curve con cui fa impazzire tutti. All’interno del villaggio dei fidanzati, inoltre, la Montali sembra aver instaurato un ottimo feeling con Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia.

3 curiosità su Angelica Montali

-Le piacciono tantissimi gli animali.

-Le piace viaggiare ed esplorare posti nuovi.

-Ha una vera e propria passione per i tatuaggi e ne possiede diversi.

