Alessandro Ubaldi: ecco chi è uno dei tentatori di Temptation Island 2020

Alessandro Ubaldi è uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island. Ex pallavolista oggi lavora come allenatore e organizza meeting aziendali.

Fisico super definito, la passione per il beach volley e per l’attività di modello: ecco chi è Alessandro Ubaldi, uno dei tentatori dell’edizione 2020 di Temptation Island. Prima di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia, inoltre, Ubaldi non aveva mai preso parte a nessuno show televisivo, anzi la sua vita è sempre ruotata intorno alla pallavolo. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Alessandro Ubaldi (e dove abita)

Classe 1984, Alessandro Ubaldi è nato a Pescara, anche se non sappiamo precisamente quando dal momento che ha scelto di non voler condividere questa informazione sui social.

Fonte foto: https://www.instagram.com/ale__ubaldi/

Nel passato di Alessandro, inoltre, c’è sempre stata la pallavolo e quando ha deciso di lasciare il campo ha cominciato a lavorare in qualità di allenatore. Ma non è tutto perché Ubaldi si diletta anche con il beach volley.

Ubaldi, inoltre, trascorre la sua vita tra Pescara e Miami, dove possiede anche una casa e dove spesso passa dei lunghi periodi di tempo.

La vita privata di Alessandro Ubaldi

Alessandro Ubaldi è fidanzato? La risposta è no. Sui social, inoltre, in particolar modo su Instagram non ci sono foto con ex fidanzate, dal momento che Alessandro non sembra uno a cui piaccia parlare apertamente della sua vita sentimentale.

All’interno del villaggio delle fidanzate, inoltre, Alessandro ha stretto subito amicizia con Antonella Elia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha deciso di relazionarsi con uno dei tentatori più grandi presenti.

3 curiosità su Alessandro Ubaldi

-Ama viaggiare e visitare posti sempre nuovi. Grazie anche al lavoro che ha svolto è riuscito a visitare tantissime città nel mondo.

-Si occupa anche di organizzare meeting aziendali e congressi.

-Ha un rapporto splendido con la sua nipotina Francesca.

