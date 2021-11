Conosciamo da vicino Littamè: biografia, vita privata e curiosità sulla cantautrice pop padovana, finalista di “Sanremo Giovani 2021”.

Si è fatta conoscere nell’ambiente discografico solo con il suo cognome ed è riuscita ad arrivare fra i 12 finalisti di “Sanremo Giovani 2021” giocandosi l’opportunità di potersi esibire alla famosa kermesse canora 2022 e fra i cantanti Big. Il suo nome è Angelica Littamè, è giovane, originaria del Veneto e studia canto dall’età di 16 anni. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei, sulla sua vita privata ed anche qualche piccola curiosità.

Chi è Angelica Littamè ( e dove vive)

Sulla biografia di questa cantante emergente non abbiamo al momento informazioni ben precise. Sappiamo soltanto che è nata nel 1996 e che vive in un paese della provincia di Padova, Terrassa Padovana. Si è avvicinata alla musica durante il periodo dell’adolescenza e da qualche tempo a questa parte, ha sentito anche l’esigenza di cominciare a scrivere i testi delle sue canzoni. Angelica Littamè ha inoltre preso parte anche a diversi concorsi musicali e fra questi anche “Fatti Sentire” trasmesso in seconda serata su Rai 2.

Angelica Littamè, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata della cantautrice di Padova non sappiamo nulla nè tantomeno per quel che riguarda la sfera sentimentale. Al momento sembrerebbe essere single ma non ne siamo certi ed anche osservando attentamente il suo profilo social su Instagram non riusciamo a saperne di più.

Angelica Littamè, 4 curiosità

-Littamè spesso canta anche ai matrimoni accompagnata da una sua amica alla chitarra.

-La cantante si è definita una ragazza timida ma anche testarda e che non molla mai.

-Un suo desiderio? Vorrebbe vivere in un mondo pieno di musica.

-Una delle sue passioni? cambiare spesso colore ai capelli.

