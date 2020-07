Federico Ruffo: tutto sul giornalista, dall’attentato sventato alla tv

Il suo nome è uno dei più famosi nel giornalismo d’inchiesta, ma chi è davvero Federico Ruffo? Lo abbiamo visto spesso tra scottanti casi che ha trattato sino a…

…un atto intimidatorio che lo ha visto protagonista, suo malgrado, nel novembre 2018. Federico Ruffo è un giornalista di grande spessore, sempre sul pezzo e tra i più apprezzati della televisione italiana. Lo abbiamo visto a Report, ma non solo: dal 2016 conduce Al posto giusto, su Rai 3, e dall’autunno 2020 diventa il conduttore di Mi manda Raitre. Scopriamo tutto sul suo profilo, tra biografia e vita privata…con qualche curiosità che lo riguarda!

Chi è Federico Ruffo?

Federico Ruffo è nato a Roma il 17 febbraio 1979, segno zodiacale Acquario. Il giornalista è cresciuto a Ostia, e ha intrapreso molto presto la carriera in piccole emittenti televisive private. La sua ascesa nell’olimpo del giornalismo che conta è stata decisamente degna di nota e inarrestabile, sino a diventare corrispondente locale per quotidiani come Il Tempo e Il Messaggero.

Ma è nel 2001 che si è fatto notare sul piccolo schermo a livello nazionale, con il fortunato approdo in Rai. A precedere la sua immagine è la fama delle sue inchieste, con cui è riuscito a farsi conoscere ed entrare nella redazione de La Vita in Diretta. Realizza inchieste sotto copertura, ed è riconosciuto come uno degli inviati più brillanti del suo settore.

La vita privata di Federico Ruffo

Sulla vita privata di Federico Ruffo non ci sono tantissimi riferimenti, in quanto il giornalista preferisce tenere un profilo personale assolutamente riservato. Sappiamo che passa gran parte del suo tempo a Torino, per via del suo lavoro.

Ci sono immagini del suo quotidiano sul account Instagram, ma non siamo in grado di affermare con certezza che sia single. Sicuramente non appare nessuna donna al suo fianco che possa dirsi fidanzata o moglie…

Federico Ruffo: 8 curiosità

– Il nome di Federico Ruffo è celebre per le sue collaborazioni con trasmissioni come Agorà e Presadiretta.

– Nel 2013 ha vinto il prestigioso premio giornalistico ‘Ilaria Alpi’, grazie alla sua inchiesta sul calcioscommesse di matrice internazionale.

– Ha lavorato a Mi manda Raitre per due stagioni, avviando anche una collaborazione con Le Iene. Del primo programma è diventato conduttore, sostituendo Salvo Sottile, dall’autunno 2020.

– Non si conosce dove abiti, né l’ammontare del suo patrimonio.

– Nel 2016 Daria Bignardi, allora direttrice di rete, lo ha voluto alla conduzione del format Il posto giusto, trasmissione di Rai 3 incentrata sui temi del lavoro, che porta avanti ancora oggi

– Nel novembre 2018 ha denunciato un attentato sventato ai suoi danni: una croce rossa sul muro di casa e benzina cosparsa davanti al suo appartamento. Questo il macabro risveglio per il professionista, che si era appena occupato di presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus, ultrà e ‘ndrangheta.

– Federico Ruffo ha due cani che adora e che compaiono in numerose foto sui social. Sarebbe proprio uno dei cuccioli ad averlo allertato prima di scoprire l’intimidazione ricevuta nella sua abitazione di Ostia: “Se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa. Mi ha salvato“, ha detto all’Ansa.

– Sappiamo che è un uomo molto affascinante, certo, ma anche una persona molto attenta al proprio corpo e amante della palestra.

