Splendida attrice e modella, Giulia Montanarini ha anche un importante passato nel mondo dello sport. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Giulia Montanarini è una bellissima attrice, molto conosciuta anche per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista. In realtà, ha dato il via alla sua carriera come modella, attività che ha intrapreso dopo anni di nuoto agonistico. Molto impegnata anche nella sua vita privata, nel 2020 è diventata mamma per la prima volta. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Giulia Montanarini, la biografia

Nata a Roma il 13 febbraio 1976, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Giulia Montanarini è stata una giovanissima campionessa di nuoto a livello agonistico, stabilendo addirittura il record mondiale durante i Campionati europei e mondiali di nuoto per salvamento, nel 1993. Poco dopo, ha deciso di cambiare completamente ambiente e si è dedicata alla moda.

Tra pubblicità, sfilate e concorsi di bellezza (tra cui Miss Italia 1994, dove è arrivata in finale), Giulia ha iniziato a farsi conoscere anche in televisione. È stata una delle letterine di Passaparola, mentre come ballerina ha partecipato a Ciao Darwin e a Carramba che fortuna. All’inizio degli anni 2000 è entrata a far parte del Bagaglino assieme ad altre star famosissime come Pamela Prati, Angela Melillo e Ramona Badescu.

Al cinema, invece, l’abbiamo vista nei film Il paradiso all’improvviso, di Leonardo Pieraccioni, e Natale in India, con Massimo Boldi e Christian De Sica. Nel 2011, Giulia è diventata tronista di Uomini e Donne, seguendo le orme di sua sorella Claudia Montanarini che è stata una delle prime a partecipare allo show di Maria De Filippi, nel lontano 2001.

La vita privata di Giulia Montanarini

Sul fronte sentimentale, Giulia ha avuto una vita piuttosto movimentata. Nel 2000 ha sposato Paolo Brusciano, programmatore di computer, ma il loro matrimonio non è durato molto. In seguito ha avuto diverse altre storie, alcune mai confermate, tra cui un flirt con con Marco Basile durante il reality show La Fattoria e una lunga relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

La Montanarini si è sposata in seconde nozze con Luisito Campisi, e anche questa volta la coppia ha avuto vita breve. A Uomini e Donne, Giulia ha conosciuto Alessio Lo Passo: i due sono stati insieme per pochissimo, poi l’ex tronista ha frequentato per un po’ Denny Montesi (noto per aver avuto un flirt con Anna Falchi).

Nel 2015, infine, ha conosciuto il suo attuale compagno Gianmaria Papa, con il quale ha avuto la sua unica figlia: la piccola Alice è nata nel 2020, rendendo Giulia mamma per la prima volta a 44 anni. Oggi la Montanarini è una donna felice e realizzata. Sul suo profilo Instagram pubblica molte foto stupende che la ritraggono in compagnia del suo uomo e della loro figlioletta. Ormai da tempo vive a Roma, dove si è trasferita quando ha conosciuto il suo fidanzato.

Chi è il compagno di Giulia Montanarini

Gianmaria Papa non fa parte del mondo dello spettacolo, motivo per cui sul suo conto ci sono poche informazioni. Sappiamo che è di Roma e che lavora come medico odontoiatra, inoltre in passato ha avuto una relazione importante dalla quale sono nati due figli, un maschio e una femmina. La piccola Alice è dunque per lui la terzogenita.

3 curiosità su Giulia Montanarini

-È cresciuta in una famiglia numerosa: oltre a Claudia, ha due fratelli che lavorano nel mondo della ristorazione e una sorella gemella che fa la sportiva.

-Ha rivelato di avere la fobia dell’aereo.

-I suoi piatti preferiti sono le patatine fritte e il cioccolato bianco.

Fonte foto: https://www.instagram.com/giuliamontanarini/?hl=it