Sapete chi è esattamente Bernardo De Luca, marito dell’amata conduttrice Lorena Bianchetti? Vi sveliamo tutta la sua storia, dal principio alla vita privata…

Bernardo De Luca non è un uomo di spettacolo ma è piuttosto noto alle cronache rosa. Il motivo risiede nelle sue nozze con una delle donne più amate e seguite della tv, Lorena Bianchetti. Vi sveliamo i lineamenti della sua biografia e di quell’amore da favola che lo ha reso padre.

Chi è Bernardo De Luca e dove vive?

Bernardo De Luca è uno chef, imprenditore e ristoratore con una solida carriera nel cuore di Roma. Vive nella Capitale, dove ha incontrato la donna che sarebbe poi diventata sua moglie: la conduttrice Lorena Bianchetti.

È proprietario del ristorante “Virginiae”, proprio a Roma, città attorno a cui ruotano la sua storia professionale e personale… ma senza fare troppo rumore. Infatti, Bernardo De Luca sembra essere un uomo molto riservato, lontano anni luce dai riflettori della tv in cui la sua dolce metà lavora da tanti anni.

Lorena Bianchetti

Bernardo De Luca e Lorena Bianchetti

Bernardo De Luca ha sposato Lorena Bianchetti, conduttrice famosa e molto amata, nel.. Dalla moglie ha avuto una figlia, che si chiama Estelle ed è nata nel 2019, per la gioia immensa di mamma e papà.

Il matrimonio risale al 2015, e la presentatrice ha rivelato a mixerplanet.com che il marito l’avrebbe conquistata… con la sua strepitosa carbonara!

Sui social, esattamente su Instagram, Lorena Bianchetti gli ha rivolto una dedica dolcissima per celebrare il loro anniversario: “Berlino…Natale 2014…mentre tutto dietro di noi andava veloce noi li’, fermammo le lancette del nostro tempo per sincronizzarle in modo infinito. Da allora, ogni giorno, ogni istante, i nostri cuori suonano straordinariamente la stessa melodia. Grazie amore mio per quello che sei! Ti risposerei altri miliardi di volte!“.

Bernardo De Luca: altre 2 cose sul suo conto…

– Ha un profilo Instagram non proprio facilissimo da scovare, che si presenta sotto il nickname “misterdelucas”.

– Ha sposato Lorena Bianchetti dopo appena 3 mesi di fidanzamento! Quel che si dice “colpo di fulmine”…

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.