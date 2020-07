Scopri tutto sulla vita privata di Lorena Bianchetti, la conduttrice di A Sua Immagine: dall’attesissimo matrimonio all’annuncio della nascita di Estelle!

Nata a Roma il 9 febbraio 1974 sotto il segno dell’Acquario, Lorena Bianchetti è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, da anni alla guida di A Sua Immagine su Rai 1. Dopo un matrimonio da sogno con l’amore della sua vita, Bernardo De Luca, nel 2018 ha annunciato di aspettare il suo primo figlio e, sempre sui social, ne ha condiviso con i followers la gioia della nascita. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla conduttrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

La vita privata di Lorena Bianchetti

Oltre al successo professionale, Lorena Bianchetti ha trovato anche l’amore. La conduttrice, infatti, è sentimentalmente legata all’imprenditore Bernardo De Luca che ha sposato nel 2016, con una cerimonia privata riservata a pochi intimi e celebrata nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, a Roma. Per l’occasione Lorena Bianchetti ha indossato un lungo abito bianco con scollo ampio sulle spalle.

Lorena Bianchetti

Per la conduttrice e l’imprenditore l’amore è scoccato dopo un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha condotti all’altare dopo appena due mesi di frequentazione.



“Stimo così tanto il mio uomo che sono onorata di portare il suo cognome, leggere il suo nome sulla mia fede è un dono del cielo. È un concetto che va anche oltre l’amore. Ho cercato quest’uomo per tutta la vita. Avevo abbandonato l’idea di diventare moglie e mamma, avevo quasi perso la speranza ed è in questi momenti che Dio ti sorprende”, ha raccontato a Chi la conduttrice.

Chi è il marito di Lorena Bianchetti, Bernardo De Luca

Nella vita Bernardo fa lo chef ed è proprietario del ristorante Virginiae, a Roma. Un lavoro che ama alla follia, e che ovviamente non disdegna neanche la moglie: pensate che a far scoccare la scintilla fra loro due fu una carbonara… ovviamente cucinata da Bernardo.

Per il resto non si sa molto sulla sua vita privata, dal momento che lo chef è molto riservato e, a quanto sembra, molto restio all’uso dei social!

Lorena Bianchetti: la figlia Estelle

Per Lorena Bianchetti il matrimonio non è stata l’unica novità del legame con il marito. Nel settembre 2018, a 44 anni compiuti, annuncia infatti di aspettare il suo primo figlio.



Una bambina venuta alla luce il 5 marzo del 2019, la cui nascita è stata annunciata sui social dalla stessa Lorena Bianchetti.

Dove vive Lorena Bianchetti

Lorena vive con la sua famiglia a Roma, anche se non conosciamo esattamente la zona: come ha dichiarato a mixerplanet, lei e suo marito hanno l’abitudine di trascorrere il lunedì sera a casa, insieme, dove si dedicano alla cucina e si prendono un momento per loro e per cenare insieme.

Lorena Bianchetti: le curiosità sulla conduttrice televisiva

-Ha un labrador a cui è legatissima che si chiama Leone, e che spesso è protagonista dei suoi scatti su Instagram.

-Da giovane, come ha raccontato a Io e Te, faceva la cantante insieme a una orchestra. È anche laureata in Ligue e Letterature straniere.

-Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare in televisione, però prima ha studiato danza, carriera che porta avanti da 25 anni, e recitazione.

-È rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui ha rischiato di perdere la propria vita.

-A proposito di cinema e TV, Lorna ha preso a parte alla fiction Una lepre con la faccia da bambina (1988) e Carabinieri, mentre per quanto riguarda il grande schermo ha recitato in La mia vita e stelle strisce di Massimo Ceccherini ed è stata protagonista del film Prego di David Murray.

-Ha condotto diversi programmi: L’Italia in bicicletta, Al posto tuo, Domenica In, A Sua Immagine.

-Il 10 aprile 2020 Papà Francesco chiamò in diretta nel corso della puntata di A Sua Immagine. Lorena Bianchetti lo accolse calorosamente.

-Ha scritto un libro dal titolo Una guerriera disarmata, che racconta della sua esperienza di vita.

-Ha presentato in Senato il riconoscimento ufficiale a Ennio Morricone per la sua carriera.

