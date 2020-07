Scopriamo chi è Paola Leonetti, la donna paparazzata insieme al Raimondo Todaro dopo la fine del matrimonio tra il ballerino e Francesca Tocca!

Il nome di Paola Leonetti ha occupato le colonne delle cronache rosa per via di una foto romantica pubblicata dal settimanale Chi, nell’estate 2020, che la ritrae mentre bacia Raimondo Todaro. Lui, ballerino professionista, non ha bisogno di troppe presentazioni. Ma lei chi è? Scopriamo tutto quello che si sa della sua storia…

Chi è Paola Leonetti e dove vive?

Paola Leonetti non ha una biografia particolarmente nota, essendo comunque abbastanza lontana dal mondo dello spettacolo (ma non troppo, come vedremo tra poco) per tenere gli occhi dei curiosi a debita distanza dalle sue sfumature più personali.

Di lei sappiamo che è una modella e lavora come beauty therapist, affiancando a tutto questo il ruolo di influencer su Instagram (dove vanta un seguito importante). Secondo le poche informazioni emerse sul suo conto, è nata nel 1997. Non è chiaro, invece, dove viva…

Raimondo Todaro

La vita privata di Paola Leonetti

La vita privata di Paola Leonetti è avvolta dal mistero, almeno fino al luglio 2020 in cui alcuni suoi scatti – pubblicati dal settimanale Chi – hanno fatto il giro della stampa rosa.

Cosa ci sia prima di quella data è materia che sfugge a uno sguardo più approfondito, e da questo traspare la sostanziale riservatezza della modella…

Paola Leonetti e Raimondo Todaro

Come vi abbiamo anticipato poche righe prima, Paola Leonetti è finita sotto i riflettori della cronaca rosa per via di un bacio impresso sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Una tenera effusione che ha visto come grande protagonista Raimondo Todaro, volto amato di Ballando con le Stelle reduce dal naufragio delle sue nozze con la collega, Francesca Tocca. E c’è una curiosa coincidenza che lega in qualche modo la Leonetti all’ex mogie del ballerino, dettaglio che adesso vi sveleremo…

Altre 2 cose da sapere su Paola Leonetti

– Per un curioso caso, Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro, e Paola Leonetti, sua nuova fiamma dopo la fine del loro matrimonio, sono in qualche modo legate a Maria De Filippi. La prima è una ballerina professionista del cast di Amici, la seconda è passata negli studi Elios di Queen Mary a… Uomini e Donne!

– Paola Leonetti ha partecipato anche a diversi concorsi di bellezza.

