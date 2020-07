I Legnanesi: tutto quello che non sai sulla compagnia teatrale

Sono una delle realtà teatrali più apprezzate d’Italia, e la loro è una straordinaria avventura nello spettacolo. Scopriamo tutto sulla compagnia de I Legnanesi!

I Legnanesi sono una compagnia teatrale dialettale tra le più importanti del tessuto artistico nazionale. La loro biografia affonda le radici in tempi lontani, e il nome ha un’origine precisa. Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su questa galassia spettacolare di divertimento e talenti, partendo dal principio…

Chi sono I Legnanesi?

Su Instagram si presentano come “La famiglia più divertente d’Italia“: si chiamano I Legnanesi e sono una delle più amata ed effervescenti compagnie teatrali italiane. Questa realtà è nata da Felice Musazzi e Tony Barlocco, anno 1949, nel cuore pulsante dell’oratorio del quartiere Legnarello di Legnano. È questa l’origine del nome!

Composta di soli uomini, propone al suo pubblico (vastissimo) travestimenti al limite del grottesco, con tratti caricaturali che mixano satira e comicità in maniera impeccabile.

Gli spettacoli e gli attori de I Legnanesi

La loro base è il teatro en travesti, che si snoda nelle scene tipiche della corte lombarda per dare vita a commedie dal sapore rustico ed esilarante. Tra i temi dominanti usi e costumi della regione, portati sul palcoscenico da grandissimi attori che catturano le platee attraverso l’immediatezza del dialetto. Non tutto il linguaggio verbale dei loro spettacoli, però, si fonda sul legnanese autentico, in quanto non mancano incursioni nel dialetto meneghino e nella lingua italiana.

Nella rappresentazione delle dinamiche, efficace e comica allo stesso tempo, domina quella della famosa famiglia Colombo: uno dei personaggi chiave, Teresa, fu di Musazzi e poi di Antonio Provasio. A interpretare Chetta, invece, è Valerio Rondena.

Tra i ruoli figura anche la ‘zitella’ della corte, Mabilia, interpretata da Barlocco e poi da Enrico Dalceri. C’è poi l’immancabile personaggio del Sindaco, che ha il volto di Giordano Fenocchio e Don Pietro, interpretato da Danilo Parini.

E come dimenticare Giovanni, consorte di Teresa? Questo personaggio fisso fu interpretato da Luigi Cavalleri, Lucio Pesci, Carletto Oldrini, da Livio Barlocco e infine da Luigi Campisi.

5 curiosità su I Legnanesi

– Nel 2019, sono stati ospiti dello show musicale All Togethr Now, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Tra i premi vinti dalla compagnia, l’Ambrogino d’oro, il Rosa Camuna e l’Isimbardi.

– Il profilo Instagram non contiene tanti scatti ma è seguito da tanti follower. È però la pagina Facebook ufficiale a portare all’attenzione del pubblico tanti interessanti aggiornamenti!

– Dove abitano? Beh, ovviamente in Lombardia!

– A fine maggio 2019 un brutto lutto ha coinvolto la compagnia: è mancato Albetto Destieri, la “Pinetta”.

– Non ci sono informazioni certe riguardo ai guadagni della compagnia, ma senza dubbio fanno sempre sold out per ogni data!

Fonte foto: https://www.facebook.com/ilegnanesi/

