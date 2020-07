Simpatico, brillante, e innamorato di sua figlia… scopriamo chi è il siciliano Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle!

Campione di ballo e campione sul palcoscenico dello show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro ha una grande esperienza e un talento unico, che nel tempo gli ha restituito immense soddisfazioni. Non solo ballo ma anche famiglia, amore e un rapporto speciale con sua figlia, Jasmine… Curiosi di conoscerlo meglio? Scopriamo tutto su Raimondo Todaro!

Chi è Raimondo Todaro?

Nato a Catania, il 19 gennaio 1987 sotto al segno del Capricorno, Raimondo Todaro si è ben presto distinto come una delle grandi promesse della danza made in Italy. A 5 anni ballava già, insieme a suo fratello Salvatore, con cui ha sempre avuto un legame speciale tanto da condividere la stessa passione. Insieme hanno aperto la scuola di ballo Sensei Sicilia, punto di riferimento per tanti talenti emergenti.

Raimondo Todaro

Il primo trionfo nazionale lo raggiunge a soli 9 anni, poi ha conquistato secondo e terzo posto in 5 campionati mondiali ed è 18 volte campione italiano di ballo in varie specialità, dalla combinata alle danze standard e latinoamericane.

Arriva a Ballando con le stelle nel 2005 e diventa presto uno dei volti di punta della trasmissione. Ha conquistato sempre più fama, sino a diventarne presenza fissa. In coppia con Giovanni Ciacci, nel 2018, si è distinto per l’immensa sensibilità d’animo e il carisma.

Oltre che ballerino di indiscusso successo, Raimondo Todaro è anche un attore. Ha avuto un ruolo in fiction come Squadra Antimafia 6, Il Commissario Montalbano e altro ancora. Impegnato anche nel sociale, gioca nella Nazionale Attori per fare beneficenza.

La vita privata di Raimondo Todaro

Per cinque anni la moglie di Raimondo Todaro è stata Francesca Tocca, splendida ballerina e volto noto nella rosa dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. I due si sono sposati nel 2014, non prima di aver condiviso la gioia per un secondo gradino sul podio dei campionati italiani di danze latinoamericane. Si sono conosciuti quando ancora erano giovanissimi, lui 18 anni e lei 16.

Hanno avuto una figlia, Jasmine, nata nel 2013. Nonostante la sua giovane età, la piccola ha già iniziato a seguire le orme di mamma e papà e studia danza! Purtroppo la storia tra Raimondo e Francesca è giunta al termine sul finire del 2019. Secondo i rotocalchi, a portare alla fine del matrimonio sarebbe stata l’infatuazione della Tocca per Valentin Dumitru, affascinante ballerino rumeno di Amici. Un duro colpo per Todaro, che però nell’estate del 2020 è stato paparazzato in dolce compagnia…

Chi è Paola Leonetti, la fidanzata di Raimondo Todaro

La donna con cui Raimondo sembra aver ritrovato l’amore è Paola Leonetti. Giovane influencer classe 1997, Paola è una splendida fotomodella e beauty therapist che finora non è ancora riuscita a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Su di lei non si hanno molte informazioni, ma sappiamo che in passato ha partecipato a Uomini e Donne.

Raimondo Todaro in 3 curiosità

– Tifoso sfegatato del Catania, è anche appassionato di calcio. Insomma, chi più ne ha, più ne metta!

– È presente su Instagram, dove è molto attivo e pubblica spesso scatti della sua quotidianità.

– Non sappiamo dove viva né quanto guadagni ma si trova senza dubbio tra i ballerini di spicco del panorama televisivo italiano. Sappiamo, però, che ama viaggiare in compagnia della sua piccola Jasmine!