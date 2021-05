Alex Vogliacco, all’anagrafe Alessandro Vogliacco, è il fidanzato di Virginia Mihajlovic e la sua identità ha incuriosito il gossip dopo la notizia della nascita del loro grande amore. Scopriamo la sua storia!

Alessandro Vogliacco, per tutti Alex, è la dolce metà di Virginia Mihajlovic, figlia di Sinisa e Arianna Mihajlovic. Ma non è solo un nome tra le cronache rosa, perché la sua è una storia che appartiene al mondo dello sport. Calciatore come il suocero, gioca nel ruolo di difensore e, nel corso della sua carriera, ci sono la maglia della Nazionale under 21 e quella del Pordenone…

Chi è Alessandro Vogliacco e dove vive?

Alessandro Vogliacco è nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 14 settembre 1998 sotto il segno della Vergine, ed è un calciatore con un una carriera in cui spicca il ruolo di difensore del Pordenone (dove vive) e della Nazionale Under 21.

Cresciuto nel settore giovanile del Bari, è passato poi alla Roma e alla Juventus, conquistando, con la formazione Primavera dei bianconeri, il Torneo di Viareggio 2016. Con il club friulano del Pordenone ha conquista la prima storica promozione in Serie B.

Alessandro Vogliacco

La vita privata di Alessandro Vogliacco

Per quanto riguarda la vita privata, i lineamenti della sua storia familiare sono emersi attraverso la stampa. Alessandro Vogliacco avrebbe ereditato la passione per il calcio dal fratello, e a soli 13 anni sarebbe andato via di casa per inseguire il suo sogno nel mondo dello sport.

Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic

Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic hanno annunciato di aspettare una figlia nel maggio 2021. La figlia di Sinisa Mihajlovic, da tempo fidanzata con il calciatore, ha condiviso sul suo account social un video con il dolcissimo annuncio della prima gravidanza. Una bellissima sorpresa che ha emozionato Sinisa Mihajlovic e l’intera famiglia fino alle lacrime.

Altre 2 cose che forse non sai su Alessandro Vogliacco…

– Su Instagram, dove è seguito da migliaia di follower, il calciatore condivide frequenti aggiornamenti sulla sua attività in campo e tante foto (e dediche) che richiamano il suo amore per la figlia di Sinisa Mihajlovic.

– Ha dichiarato di ispirarsi a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.