Jerry Calà: il suo nome riporta tutti a spasso per gli anni ’80-’90, quando con i suoi film ha infiammato l’estate di milioni di italiani, tra comicità ed erotismo…

Attore, regista, comico e cabarettista: tanti ruoli come tante sono state le soddisfazioni che la vita gli ha regalato. Per questo, il suo nome è iscritto tra le pellicole cult del cinema italiano, ma anche sulle cronache rosa che, per anni, hanno visto il gossip scatenarsi sui suoi amori ‘birichini’… Scopriamo tutto su Jerry Calà!

Chi è Jerry Calà: la biografia

Nato a Catania il 28 giugno del 1951 sotto il segno del Cancro, il suo vero nome è Calogero Alessandro Augusto Calà. I genitori sono Salvatore Calà e Maria Rosa Fichera, entrambi originari di San Cataldo. Il padre, ferroviere, ha portato la famiglia a vivere prima a Milano, dove l’attore ha frequentato le elementari, poi a Verona, dove ha proseguito gli studi conseguendo il diploma. A Bologna ha intrapreso la carriera universitaria, iscrivendosi a Lettere Antiche ma senza concludere il percorso.

La commedia all’italiana è stata la galassia naturale in cui far esplodere il suo talento. Il sodalizio con Carlo Vanzina e film come I fichissimi, Sapore di mare, Abbronzatissimi, Vacanze di Natale ne innestano la figura nel definitivo perimetro dell’attore comico, pur non annullando la sua inclinazione per ruoli drammatici che, nel 1993, lo porta a vincere il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del Cinema di Berlino, per la sua interpretazione in Diario di un vizio.

La vita privata di Jerry Calà: figli e…

Calà ha sposato Mara Venier nel 1984, a Las Vegas. Lo stesso giorno del matrimonio, come riferito dalla stessa conduttrice nel corso di un’intervista a Verissimo, l’attore l’avrebbe tradita, finendo per scatenare la furia della moglie durante il ricevimento!

Nel 1987 l’unione con la Venier è naufragata, e nell’estate 2001 l’attore ha conosciuto Bettina Castioni. Galeotto un incontro in Sardegna durante le vacanze, e i due si sono sposati nel 2002. Nel 2003 è nato il loro figlio, Johnny Calà, con il quale Jerry ama scattarsi foto e metterle su Instagram. Ecco un loro scatto insieme!

Tuttavia, nonostante la nuova fiamma, l’attore è rimasto in buoni rapporto con Mara, che è stata anche invitata al suo matrimonio!

Chi è la moglie di Jerry Calà, Bettina Castioni

Non si sa molto sulla compagna di Jerry, ma scavando un po’ qua e là si può risalire alla sua origini. Bettina è nata nel 1969 a Pozzolengo, un piccolo comune italiano in provincia di Brescia (Lombardia) ed è dunque di 18 anni più giovane del suo compagno!

La donna ha fatto riscoprire a Jerry il suo lato più romantico, anche (ma non solo!) grazie alla sua bellezza: si racconta infatti che sia stata incoronata Miss Pozzolengo!

Le curiosità su Jerry Calà: dall’incidente allo pseudonimo

-Il suo pseudonimo è nato nel periodo giovanile, a Milano: sono stati i suoi compagni di scuola a dargli quel soprannome che sarebbe diventato un vero e proprio marchio di fabbrica nel cinema nostrano. Jerry, come il Jerry Lewis che l’attore imitava divertendo i compagni. “I miei genitori mi chiamavano “Jery”, con una ‘erre’ sola. Alle medie mi divertivo a imitare Jerry Lewis, e divenni “Jerry”“, ha raccontato a Il Corriere del Veneto.

-Nel 1994, come riporta La Repubblica, è stato vittima di un terribile incidente stradale, rischiando la vita. A trovarlo, intrappolato in auto dopo essere precipitato nel fiume Adige, un pescatore che ha allertato i soccorsi.

-In un’intervista a La Gazzetta di Reggio, Calà ha parlato della ‘pazzia‘ fatta per amore di Bettina dopo il colpo di fulmine in albergo: “Quando ho conosciuto mia moglie, lei stava partendo e io arrivando. Ho fatto finta di essere in partenza anche io e l’ho seguita fino all’aeroporto per salire sul suo stesso volo“.

-Nonostante il suo immenso successo non abbiamo informazioni sui suoi guadagni.

-Al Liceo classico aveva 8 in greco, ma si è dato lo stesso al cabaret, come ha detto lui stesso in un’intervista a Il Quotidiano Nazionale. “Dovevo fare il professore, al classico ero fortissimo in greco e latino: doppio 8 in pagella, mi sono iscritto a Lettere antiche all’università di Bologna. Ma è la vita che decide per noi” ha raccontato.

Dove vive Jerry Calà

Catanese di origine, ma milanese nel cuore. Jerry a 5-6 anni era già a Milano, dove si trasferì con i suoi genitori. Per un breve periodo, come abbiamo detto, andò a Verona, ma poi ritornò di nuovo nel capoluogo lombardo, di cui Jerry ha tantissimi bei ricordi.

Ecco che cosa ha dichiarato a Quotidiano.net: “Lasciare Milano fu un dramma. Avevo 13 anni. A Verona ci rimasi circa sette anni. Lì incontrai Umberto Smaila e gli altri e formammo i ‘Gatti di Vicolo Miracoli’. A Verona nacque il sogno, ma che realizzai a Milano”.