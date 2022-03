Le accuse e la censura russa continuano sui media globali: l’influencer russa Belonika richia il carcere per aver diffuso così dette “fake news” sulla guerra.

La food influencer russa Belonika è nei guai, rischia infatti 15 anni di carcere perché secondo il governo russo ha diffuso fake news sulla guerra in Ucraina.

La “ribelle” Veronika Belotserkovskaya, 51 anni, nota come Belonika o Nika, è perseguitata dal governo russo per i post su Instagram che non rispettano le nuove leggi, ovvero quelle che vietano le critiche alle forze armate russe in Ucraina. Tra i suoi post si possono leggere diversi contenuti in cui condanna le azioni dei “cannibali con le fauci insanguinate” e parla apertamente di vergogna verso il proprio paese d’origine

Attualmente Veronika Belotserkovskaya non si trova in Russia e, secondo le norme della giustizia russa, nei suoi confronti potrebbe presto essere emesso contro di lei un mandato di ricerca internazionale.

Lei e due persone anonime della Siberia sono state accusate di “diffusione pubblica basata su odio politico o inimicizia con il pretesto di rapporti affidabili di informazioni consapevolmente false sulle azioni delle forze armate della Federazione Russa”

Riproduzione riservata © 2022 - DG