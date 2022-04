Arianna Rapaccioni va a trovare in ospedale Sinisa Mihajlovic: l’ex calciatore è ricoverato per prevenire il ritorno della leucemia.

Sinisa Mihajlovic è ancora in ospedale per prevenire l’eventuale ritorno della leucemia. Ad assisterlo, c’è la moglie Arianna Rapaccioni la quale scatta un dolce selfie col marito che non ha perso mai il sorriso da quando ha affrontato il suo calvario.

Sinisa Mihajlovic in ospedale: la foto con la moglie

“Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un leone dal cuore tenero”: queste le parole di Arianna Rapaccioni rivolte al marito Sinisa che è ancora in ospedale, dal 29 marzo, per scongiurare un eventuale ritorno della malattia. Lo scatto:

L’allenatore del Bologna, come si può vedere dalla foto, non perde il suo sorriso, anche se la sua battaglia è davvero difficile da sostenere, ma con l’aiuto della sua affettuosa consorte tutto può essere affrontato.

Sinisa MIhajlovic

La malattia può ritornare

Dopo essere stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo, nel 2019, sembrava che la salute dell’ex calciatore stesse migliorando, ma – durante una conferenza stampa – Sinisa ha comunicato che il suo male potrebbe riprendentarsi.

Per questo motivo, è ricoverato da fine marzo all’Ospedale Sant’Orsola. “La mia ripresa è stata ottima in questi anni, ma queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono comparsi campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitarlo mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa“, ha spiegato il mister.

