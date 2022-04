L’ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha annunciato di avere il Covid. Preoccupazione anche per i piccoli figli con la febbre alta.

Sta vivendo un vero e proprio dramma Rosa Perrotta in queste ore. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché modella e influencer, è alle prese col Covid. La donna è risultata positiva oggi mentre i suoi bambini, Ethan e Achille, lo erano già da prima.

Rosa Perrotta e i figli hanno il Covid

Rosa Perrotta

A dare la brutta notizia ai tanti ammiratori è stata proprio Rosa Perrotta con una serie di stories su Instagram nelle quali ha chiarito il motivo della sua poca presenza di questi giorni sul noto social network.

“Quando scompaio è sempre per cose brutte. Lo sapete. Al secondo tampone io positiva, Ethan al primo. Abbiamo il Covid“, questa la prima parte del racconto della giovane donna.

Poi, con una serie di brevi filmati, il racconto dei timori per i suoi piccoli: “Dovevamo tornare a Milano ma io ho deciso di fare un altro tampone, dato che quello precedente era negativo, e adesso è positivo. A parte questa brutta cera che ho, la preoccupazione è tanta per i bambini che hanno la febbre altissima e che scende molto lentamente. Ethan bene o male è più grande e riesce a dirmi come sta. Achille no, anche lui ha la febbre alta e diamo per scontato abbia il Covid come noi”.

E ancora: “Stiamo andando di tachipirina ogni sei ore. Altro non possiamo fare. C’è grande preoccupazione come potete immaginare”.

Successivamente la Perrotta ha mostrato qualche medicinale che sta utilizzando soprattutto col bambino piccolo.

La speranza dei fan della ragazza è che molto presto le cose possano tornare alla normalità e soprattutto che i piccoli Ethan e Achille possano presto stare meglio e sfebbrare del tutto.

