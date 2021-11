Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno dato il benvenuto al loro secondo bambino, Mario Achille.

Dopo la nascita del piccolo Domenico Ethan, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati di nuovo genitori: la coppia ha annunciato la nascita del secondo figlio, Mario Achille. I due sono più felici che mai per la nascita del piccolo, la cui attesa era stata raccontata da entrambi attraverso i social.

Rosa Perrotta: è nato il secondo figlio

Con un post sui social Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno svelato la nascita del loro secondo bebè. Il nome del piccolo, Mario Achille, era già stato svelato dalla coppia durante la gravidanza di Rosa Perrotta, che non ha mai smesso di aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Rosa Perrotta

Il piccolo è il fratello minore di Domenico Ethan, detto Dodo, nato il 25 luglio 2019. Dopo la nascita del bambino l’ex volto di Uomini e Donne e Pietro Tartaglione hanno vissuto un momento di crisi, in seguito brillantemente superato.

Il nome dei figli

Attraverso i social Pietro Tartaglione ha svelato quale sarebbe stata la loro scelta per i nomi dei loro figli: “Siamo tradizionalisti: Mario è il nome del papà di Rosa. Domenico, invece, è quello di mio padre”, aveva dichiarato. Lui e Rosa avevano svelato di aspettare un bebè lo scorso giugno e l’influencer a seguire aveva annunciato: “It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici”. La famiglia è più unita e felice che mai ora che è nato anche il piccolo Mario Achille e ferve l’attesa per i fiori d’arancio di Rosa e Tartaglione che, se tutto va bene, dovrebbero tenersi nel 2022. Intanto, sui social, una pioggia di messaggi di auguri da parte di fan, amici e colleghi, ha travolto la coppia.