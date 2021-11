La giovane modella si sfoga sui social parlando dell’ansia e della depressione, disturbi di cui soffre nonostante sembri avere una vita perfetta.

La modella 25enne sui social ha parlato a cuore aperto di un disturbo di cui soffre da tempo: ansia e depressione. Bella Hadid pone l’accento su quanto la vita messa in mostra sui social non sia la realtà e che non tutto è come sembra. Dietro la sua vita che può sembrare perfetta c’è tanta fragilità.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le parole di Bella Hadid sull’ansia e la depressione

“Quella che vedete sui social non è la realtà” così Bella Hadid spiega sui social con le parole riportate da Fan Page, quanto si possa soffrire oltre la facciata di una vita perfetta. La modella parla per la prima volta ai follower dell’ansia e della depressione che l’hanno colpita da molto tempo: “

“Mi sono sentita meno sola e così voglio che qualcun altro si senta compreso, amato e soprattutto non solo. Questo è praticamente il mio quotidiano, ogni notte, da qualche anno a questa parte. I social media non sono reali. Ricordatevelo. A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe… con i loro alti e bassi. Ma c’è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto.”