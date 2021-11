Jo Squillo si sfoga dopo e dice la sua Nicola Pisu dichiarando che il gieffino dovrebbe uscire dalla Casa per seguire un percorso dallo psicologo.

Dopo essere uscita definitivamente dalla Casa del GF Vip 6, Jo Squillo è stata invitata a parlare ai microfoni di Casa Chi, show post reality condotto da Rosalinda Cannavò. In occasione dell’intervista l’ex gieffina si lascia andare ad alcune dichiarazioni su Nicola Pisu e sul suo percorso nella Casa più spiata d’Itallia.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Jo Squillo su Nicola Pisu

Dalle parole riportate da Blogtivvu, Jo Squillo dichiara apertamente: “Per lui occorre un bel percorso di psicoterapia e non il GF Vip perché è diventato rancoroso e questa storia non gli ha fatto bene. Questo lusso di sentirsi 20 persone che lo accolgono e lo proteggono… ecco, questa cosa qua non l’ha capita, non ha capito questa grande opportunità“. Jo viene poi interpellata sulla bufera che imperversa in queste ore proprio su Pisu a causa della frase rivolta a Miriana: “La frase infelice è stata l’apoteosi, non è giustificabile. Se sei stato rifiutato non puoi pensare di essere vittima e diventare carnefice. Non possiamo accettarla. E’ inaccettabile anche che dopo la sorpresa del figlio di una donna tu non fai nulla… ma cosa cazz* è questo amore se poi non lo pratichi? E’ un amore finto.“