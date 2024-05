La strada è lunga e Daniele Scardina ha tutta la voglia di andare avanti e riprendere in mano la sua vita dopo il malore e il coma.

Vuole tornare ad essere a tutti gli effetti King Toretto, ma la strada è ancora lunga e in salita. Eppure, Daniele Scardina non ha alcuna intenzione di arrendersi. Anzi. Dopo il malore subito e il successivo coma, il pugile ha confidato a Sportmediaset i suoi sogni per il futuro che riguardano aspetti semplici della vita come il poter tornare a camminare e viaggiare con la famiglia che si sta prendendo cura di lui.

Il dramma di Scardina: la vita dopo il coma

Daniele Scardina

Intervistato in esclusiva da Sportmediaset, Scardina ha raccontato di come sta riprendendosi dopo il malore patito al termine di un match di pugilato che lo ha portato anche al coma. Il 32enne è tornato da qualche mese a casa e sta provando, anche grazie alla famiglia, a prendere in mano la propria vita. “Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando”.

E ancora: “Cosa faccio nelle mie giornate? Mi sveglio la mattina, mi alleno, faccio colazione, faccio fisioterapia, pranzo e poi torno ad allenarmi”, ha raccontato King Toretto che ha tante problematiche di deambulazione e risulta essere ancora visibilmente provato dalla tragedia che gli è capitata dopo uno dei tanti allenamenti.

Il sogno nel cassetto

Scardina, va detto, non ha perso il sorriso. Anzi. King Toretto ha le idee chiare su cosa vuole ora dalla vita. Per ringraziare i suoi cari per essersi presi cura di lui tutto questo tempo punta in alto, come un vero combattente: “Cosa sogno? Vorrei tornare a camminare e muovermi come prima e regalare un viaggio alla mia famiglia. Mi piacerebbe andar a Formentera”, ha detto.

Di seguito anche quello che risulta essere l’ultimo post Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale del pugile: