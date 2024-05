L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Maria Teresa Ruta ha detto la sua sull’edizione in corso non facendo mancare alcuni passaggi severi.

Tante polemiche attorno a questa edizione de L’Isola dei Famosi a causa dei tanti ritiri e, va detto, anche dei dati di ascolti non consoni alle attese. A dire la sua sul reality a cui, tra l’altro, ha partecipato in passato, è stata Maria Teresa Ruta con un simpatico e sincero videomessaggio su Instagram nel quale ha chiesto anche alcuni pareri ai suoi fan.

Maria Teresa Ruta e L’Isola dei Famosi

La Ruta ha voluto sottolineare come sia rimasta spiacevolmente colpita dall’andamento di questa edizione de L’Isola rinominata “dei ritiri” per via dei tanti forfait andati in scena fin dalle prime giornate. “Secondo me è irriverente per tutti quelli che lavorano all’ Isola e per tutte quelle persone che avrebbero voluto fare quella esperienza straordinaria, unica, irripetibile”, ha spiegato la donna.

Poi, rivolgendosi direttamente ai naufraghi: “E voi vi ritirate perché avete già dato il vostro massimo, perché non vi interessa più, o perché vi manca la famiglia, vi manca la moglie o vi manca il vostro lavoro. Ma non esiste“. La Ruta ha poi aggiunto con la sua solita solarità e onestà: “Ma quando si dà la parola è molto più di un contratto, delle penali di un contratto. Ma voi lo sapete quante persone lavorano all’ isola dei famosi? Ho sentito persino parlare di chiusura anticipata, e questo c’è l’avete sicuramente sul groppone voi! Io voglio sapere cosa ne pensa il pubblico di questi concorrenti che si ritirano così!”.

Il commento su Vladimir Luxuria

Al netto del “rimprovero”, la brava Maria Teresa ha sottolineato le capacità della conduttrice, Luxuria, ma anche degli altri addetti ai lavori: “Vladimir mi piace molto. Ovvio che nel ruolo di conduttrice è più rigida mentre in quello da opinionista era più brillante, divertente e dissacrante, ma ha fatto il suo perfettamente. Anche l’inviata bravissima”, ha detto la Ruta.

Sui naufraghi poi: “Alcuni personaggi ormai sappiamo che vinceranno per merito loro o demerito degli altri chi lo sa e mi riferisco ovviamente a Edo, allo chef, al cuoco e poi anche a lei, non gli è uscita la giugulare, Matilde sei stata bravissima. E allora che cos’ è che ci lascia l’amaro in bocca? Ma sono quei concorrenti che si ritirano!”.