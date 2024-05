Dal GF ad Amici: Alfonso Signorini sbarca nel talent di Maria De Filippi con una proposta unica per gli allievi della scuola.

Dopo la fine del Grande Fratello, Alfonso Signorini torna in tv. Questa ad Amici per una sorpresa con tanto di opportunità per i ragazzi della scuola. Il noto conduttore, infatti, è stato protagonista nel daytime odierno del programma di Maria De Filippi dove, con un videomessaggio, ha annunciato una bellissima proposta per gli allievi: esibirsi alla Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona che sarà da lui diretta.

Alfonso Signorini, la proposta agli allievi di Amici

Alfonso Signorini

“Ciao ragazzi, il 19 luglio dirigerà la Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona”, ha esordito Signorini nel videomessaggio per i ragazzi. “Un teatro dove anche voi sognerete di esibirvi. Perché ho pensato a voi? Semplice, perché la Bohéme racconta la storia di giovani artisti […]. Una storia nella quale molti di voi e chi vi segue potrà identificarsi”.

Il conduttore ha proseguito dando indicazioni su quelli che saranno, in un certo senso, i compiti dei ragazzi: “Voi ballerini potrete decidere come coreografarlo e voi cantanti potrete, invece, riarrangiarlo e scriverci delle barre. Tra qualche giorno verrò a trovarmi e mi farete vedere le vostre idee. Per qualcuno di voi ci sarà un premio”.

La reazione di cantanti e ballerini

Per gli allievi di Amici si tratta sicuramente di una grande occasione tanto che i diretti interessati sono rimasti piacevolmente colpiti per l’opportunità: “Quindi dobbiamo cantare o scrivere sulla Bohéme”, ha riassunto Mida dopo aver letto le parole di Signorini. “Bisogna fare qualcosa di particolare, non bisogna coreografarlo e basta”, ha poi sottolineato la ballerina, Marisol. Staremo a vedere cosa verrà fuori da questo particolare compito e, soprattutto, cosa ne penserà il presentatore del GF.

Di seguito anche il post su X della trasmissione con le parole nel messaggio di Signorini e le reazioni degli allievi: