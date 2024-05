Enrico Mentana pretende una presa di posizione dai vertici La 7 dopo la frecciatina di Lilli Gruber, e minaccia di trarre le sue conclusioni.

Continua il caos a La 7 dopo le frecciatine al veleno tra Lilli Gruber e il giornalista Enrico Mentana. Tutto è iniziato nella serata di lunedì, quando a causa del ritardo del Tg La7 condotto da Mentana il programma della Gruber, Otto e mezzo, è iniziato con oltre un quarto d’ora di ritardo.

La Gruber non ha apprezzato l’accaduto, e ha accusato il collega di essere “incontinente”. Dopo una iniziale risposta social, Mentana ha rincarato la dose attaccando la Gruber in diretta televisiva. Ecco cos’ha detto.

Mentana contro Gruber: “Prenderò le dirette conseguenze”

Per Enrico Mentana la situazione è chiara: pretende delle scuse da parte di Lilli Gruber e una presa di posizione da parte dei vertici di La 7. Nessuna delle due condizioni al momento si è verificata, e la minaccia di Mentana fa tremare l’azienda.

Lilli Gruber

Infatti, verso la fine del Tg La7, nella serata di ieri 7 maggio il giornalista ha dichiarato in diretta televisiva: “Mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale e non ho mai offeso volontariamente nessuno, tanto meno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità e gradirei anche che non ci fosse mutismo da parte dell’azienda per cui lavoro. Domani sera vedremo se ci sarà qualcosa o trarrò le dovute conclusioni e le dirette conseguenze“.

Enrico Mentana attacca Lilli Gruber in diretta

Il giornalista è stato molto diretto nell’attaccare la collega Gruber in diretta televisiva. Infatti, dopo essersi scusato per il ritardo del Tg, il giornalista ha fatto “Nomi e cognomi“.

“Era una giornata cruciale. La prospettiva di pace in Medio Oriente, la tragedia vicino a Palermo e tante altre notizie” ha dichiarato, per poi aggiungere che il ritardo del Tg “Era stabilito e concordato con chi dirige questa rete“.

Ha, infine, menzionato Lilli Gruber accusandola di aver usato “Parole sgradevoli” nei suoi confronti. La conduttrice televisiva risponderà alle accuse?