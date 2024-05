Fedez è stato beccato da Pomeriggio 5 che gli han chiesto di fare gli auguri a Chiara Ferragni per il suo compleanno. Scopri la sua reazione.

Ormai Fedez è diventato amico dei giornalisti inviati da Myrta Merlino. Infatti, nella giornata di ieri 7 maggio, giorno del compleanno di Chiara Ferragni, il giornalista di Pomeriggio 5 ha raggiunto il rapper per fargli alcune domande scomode.

Federico ha risposto con la sua solita ironia ma una domanda l’ha messo in difficoltà. La domanda riguardava proprio l’ex moglie Chiara. Ecco che cosa ha risposto Fedez.

Fedez ha fatto gli auguri a Chiara Ferragni? La risposta inattesa

A irritare il rapper è stata la domanda del giornalista sull’ex moglie Chiara Ferragni. Michel Dessì, infatti, ha chiesto a Fedez di fare gli auguri in diretta televisiva all’ex moglie. La richiesta, però, ha infastidito il rapper, che ha risposto stizzito: “Ma perché? Ma secondo te se devo farle gli auguri, glieli faccio personalmente o glieli faccio con te?“.

Fedez e Chiara Ferragni

La risposta di Fedez ha lasciato il pubblico con un ulteriore interrogativo: avrà fatto gli auguri all’ex moglie in privato?

Considerando le tensioni tra i due, non stupirebbe sapere che l’ex marito di Chiara si sia astenuto dal farle gli auguri.

Fedez: ancora tensioni con Chiara Ferragni

Dopo essere stato “beccato” insieme ad un potenziale flirt, Fedez è rimasto lontano dalla festa di compleanno dell’ex moglie. Chiara Ferragni, infatti, ha festeggiato i suoi 37 anni in compagnia dei suoi amici più cari e della sua famiglia.

Sui social aveva condiviso anche un post in cui scriveva: “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno. Quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita“.