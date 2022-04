Su Instagram, la nota conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha sorpreso tutti con un cambio look importante.

Sparita da qualche tempo dal piccolo schermo – anche se sarebbe pronta a tornarci molto presto -, Alessia Marcuzzi non ha mai abbondonato i social network ed in particolare Instagram dove condivide con i suoi oltre 5 milioni di seguaci ciò che le accade durante ogni giornata. In uno degli ultimi post social, ecco una grande novità: un cambio look davvero sorprendente.

Alessia Marcuzzi cambio look

Alessia Marcuzzi

Dopo essersi mostrata con una foto da piccolissima, di quando aveva 16 anni, Alessia Marcuzzi ha deciso di puntare ancora sul suo aspetto fisico per stupire i seguaci sui social.

Questa volta, però, la nota showgirl dello spettacolo ha optato per uno scatto attualissimo. In vacanza con la famiglia in una meta non ben precisata, ma esotica, la donna, che ha abituato gli spettatori a vederla col caschetto liscio ha rivoluzionato il suo look con qualcosa di più “selvaggio” o se vogliamo naturale.

La Marcuzzi ha lasciato la chioma al naturale, rivelando dei ricci stretti e vaporosi in pieno stile anni ’80. “Ogni riccio, un capriccio”, ha scritto la donna. Nelle tre foto pubblicate, i suoi ammiratori hanno potuto anche apprezzare tutto il “pacchetto” completo. Fisico perfetto, curve al posto giusto e la solita simpatica e ironica che la contraddistingue.

Chissà quando la rivedremo in televisione, sicuramente continueremo tutti a seguirla sui social…

Questo il post Instagram della Marcuzzi con ben tre scatti:

Riproduzione riservata © 2022 - DG