Dopo un esilio volontario dalla tv, Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare a intrattenere i fan del piccolo schermo. Ecco le ultime indiscrezioni sul suo futuro.

Dopo aver lasciato Mediaset, rifiutando programmi che non facevano per lei, Alessia Marcuzzi sarebbe pronta a tornare in tv ma stavolta dalla concorrenza.

Sembra, infatti, che la Marcuzzi sia in trattative con la Rai, come riporta Dagospia. Una trattativa segreta, gestita direttamente dal manager della showgirl Beppe Caschetto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta.

Non sappiamo, quindi, per quale tipologia di programma Alessia Marcuzzi sia stata chiamata, ma a quanto pare le trattative sono in corso e in fase finale. Sappiamo, sempre grazie a Dagospia, che anche Mediaset le aveva offerto tre programmi sul tavolo, che però lei ha rifiutato.

Staremo, quindi, a vedere come sarà il ritorno di Alessia in tv, che negli ultimi anni si è dedicata al suo progetto imprenditoriale Luce, linea di prodotti Beauty, e alla sua famiglia.

