Secondo le indiscrezioni che circolano da settimane, l’Intelligence europea avrebbe svelato che il Presidente russo non sta bene e che si è isolato da tempo per questa ragione.

A quanto pare, sebbene non in gravi condizioni, il Presidente Putin avrebbe diversi mali che lo hanno portato a isolarsi. Secondo vari rumor che potrebbero provenire dall’Intelligence europea, il leader avrebbe male alla gamba e difficoltà a muovere la mano segno di un ictus o altra malattia. Questo potrebbe avere inciso sul suo comportamento psicologico, sempre secondo queste fonti.

Putin non sta bene? Le indiscrezioni parlano di malattie debilitanti

Come riporta il portale Caffeina: “Dal gonfiore del viso, al problema a un gamba, ma anche la fatica a muovere un braccio: tutti malesseri che avrebbero portato Vladimir Putin a vivere un periodo di isolamento. A tal proposito si legge su Repubblica che “speculazioni a parte” sia stata l’intelligence occidentale a essere “arrivata alla conclusione che qualche problema fisico lo ha” seppur “non devastante, come avevano scritto in passato i tabloid britannici o come insinuano gli psicologi da bar, però capace di influenzare i suoi comportamenti”.

Questi rumor hanno parlato di lieve ictus o Parkinson per il problema alla mano del Presidente che sembra non riuscire ad usare correttamente. Ovviamente queste sono solo voci, supposizioni e speculazioni non ancora ufficiali, ma che potrebbero dare una risposta a molti quesiti sulla condotta di Putin e sul suo isolamento.

