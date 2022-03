In occasione di un evento per celebrare la donna, Camilla di Cornovaglia incontra l’attrice che la interpreta nella nota serie: le due hanno chiacchierato con ironia e si sono godute la compagnia reciproca.

E’ andato bene l’incontro tra Camilla di Cornovaglia e l’attrice Emerald Fennell che interpreterà proprio lei in The Crown. Le due si sono incontrate al Festival “Woman of the World” organizzato per la Giornata internazionale della donna. Hanno chiacchierato, scherzato e si sono trovate davvero bene.

Camilla e l’attrice che la interpreta insieme a chiacchierare

Come riporta Vanity Fair: “Le due donne hanno chiacchierato e scherzato, hanno scambiato qualche battuta e si sono concesse uno scatto insieme. Emerald Fennell si è detta contenta di aver incontrato la duchessa, da sempre impegnata a sostegno delle tematiche femminili, proprio in questa Giornata, tuttavia non ha nascosto l’emozione provata nel trovarsi di fronte in carne e ossa la donna cui ha prestato il volto nella finzione della serie televisiva. Ha scherzato: “Ero nervosa. Avrebbero potuto rinchiudermi nella prigione della Torre di Londra. Questa volta è andata bene“.

Camilla ha anche fatto una battuta all’attrice: “Per me è molto rassicurante sapere che se dovessi tirare le cuoia all’improvviso, ci sarebbe il mio alter ego qui che potrebbe comunque andare avanti. Perciò, Emerald, tieniti pronta“.

