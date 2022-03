Una bellissima vacanza all’insegna dell’amore e della famiglia, le romantiche foto scattate a Silvia e Piersilvio mostrano tutta la loro complicità.

Una foto del settimanale Chi, mostra una foto di famiglia bellissima. Silvia Toffanin, Piersilvio Berlusconi e i loro figli Lorenzo e Sofia Valentina si godono una vacanza all’insegna del sole e del relax. La coppia è molto riservata sulla sua vita privata ma da questi scatti, si capisce quanto i due siano felici e innamorati.

La vacanza di famiglia di Silvia e Piersilvio

Come riporta Today: “Durante la pausa, dopo la settimana come conduttrice anche di Striscia la Notizia, che si è concessa Silvia sono stati in molti ad avvicinarsi per farle i complimenti per come ha condotto il tg satirico. Dalla sua esperienza a Striscia ne hanno giovato anche i figli, Toffanin infatti ha preso come souvenir il cagnolino di peluche che Ezio Greggio le aveva fatto trovare sulla scrivania al suo arrivo. Sono rare le foto che mostrano la coppia o l’intera famiglia, ma ogni qual volta che gli obittivi li intercettano arriva sempre puntuale la conferma del grande affiatamento della coppia.“

La coppia quindi tra sole, risate, coccole e complicità con i figli è sempre più innamorata ed affiatata.

